Un recorrido musical y patrimonial en el mirador de Santa Irene, en Carballo

Unto Vello en un concierto en Cee IG

El ciclo Son de Aquí, incluído en la programación de Ondas Culturais del Concello de Carballo comienza este jueves con una propuesta que une música, patrimonio y paisaje en uno de los espacios singulares del municipio. La iniciativa llevará a lo largo de cuatro citas diferentes proyectos musicales a lugares con valor histórico, natural o etnográfico de Carballo, con una breve intervención antes de cada concierto para descubrir la historia, el patrimonio y las tradiciones de cada enclave.

La primera parada será en Miradoiro de Santa Irene-Lema, donde primero habrá una visita guiada (20.00 horas), que necesita inscripción previa, que permitirá al público acercarse el entorno de Baldaio a través de la figura de Carlos “O Xestal” y de la memoria histórica de este espacio natural. A continuación, a las 20.30 horas, comenzará el concierto de Unto Vello, en este caso con acceso libre.

Considerado uno de los proyectos más relevantes de la música tradicional gallega en la actualidad, Unto Vello presenta en Carballo "Inmaterial", su nuevo trabajo discográfico, fruto de un intenso labor de investigación y reinterpretación de las melodías tradicionales del país. La actuación cuenta con la colaboración de la Diputación de A Coruña

Sons de Aquí continuará durante el verano con nuevas actuaciones en la iglesia de Sísamo con Sofía Espiñeira (6 de agosto), en la iglesia de Sofán con Manu Sija (20 de agosto) y en el barrio de Chorís con Do Rivés (21 de agosto), manteniendo la misma filosofía de combinar la música en directo con la historia de la zona. Para asistir a las visitas guiadas hay que inscribirse a través de la web del Concello, www.carballo.gal, ya que las plazas están limitadas a a25, mientras que los conciertos serán de acceso libre y gratuito.

Por otra parte, este martes tuvo lugar la primera sesión del ciclo en las playas, con una excelente acogida. Más de 50 personas acudieron al camping Baldaio para disfrutar de ciencia y divulgación de la mano de Isabel Lema Gesto y César González García. La sesión supuso un viaje desde la neurociencia visual hasta la arqueoastronomía y la historia de los eclipses.

La siguiente parada será el día 29 en el Terra Bar de Razo. La iniciativa está incluida en el proyecto de la Noche Europea de las personas investigadoras.