Carballo apela al consumo responsable de agua ante la prealerta por sequía en la cuenca del Anllóns

El Anllóns lleva muy poco caudal a su paso por Carballo Cedida

O Concello de Carballo hace un llamamiento a la colaboración vecinal para reducir el consumo de agua y evitar su despilfarro ante la situación de prealerta por sequía activada el pasado 8 de julio por la Xunta de Galicia en toda la cuenca del río Anllóns.

La prolongada ausencia de precipitaciones está provocando una disminución muy significativa del caudal, al punto de que el nivel del Anllóns a su paso por Carballo se sitúa en estos momentos en la mitad del registrado hace un año por estas mismas fechas.

Responsabilidad y prudencia

Por el momento no existen problemas de abastecimiento, pero la evolución del caudal, la falta prolongada de precipitaciones y el hecho de que aún quede buena parte del verano, aconsejan actuar con anticipación, responsabilidad y prudencia.

El sistema municipal de abastecimiento cuenta con dos captaciones conectadas, situadas en los ríos Anllóns y Bardoso, lo que permite alternar o complementar la aportación de ambas en función de las necesidades y de las condiciones de cada momento.

La captación del Bardoso está integrada en el sistema de tratamiento de Bardoso-Carral y en el depósito de O Seixo Blanco. La existencia de esta segunda fuente de suministro contribuye a reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta del sistema municipal.

Con todo, desde el Ayuntamiento se incide en que esta circunstancia no debe llevar a relajar las medidas de ahorro ni a descuidar el Anllóns, que constituye un recurso natural esencial para el municipio y para el conjunto de la comarca.

"O Concello de Carballo lembra que contar cun sistema de abastecemento máis seguro grazas ás captacións do Anllóns e do Bardoso non elimina a obriga colectiva de utilizar a auga de maneira responsable", se dice en la nota remitida a los medios por el gabinete de prensa del ente local.

Medidas en los servicios municipales

Carballo ya adoptó diferentes medidas de ahorro en todos los servicios y suministros municipales.

Entre ellas se encuentran la suspensión de los baldeos, el corte del suministro de agua a las fuentes ornamentales, la disminución de la frecuencia y de la duración de los riegos y la utilización de plantas con poca demanda hídrica en los parques y jardines.

También se mantiene una vigilancia constante de los consumos en las instalaciones municipales y en la red de distribución, con el objetivo de detectar posibles fugas o incrementos anormales y actuar con la mayor rapidez posible.

Estas medidas tienen un carácter preventivo y buscan reducir los consumos que no resulten imprescindibles, preservar los recursos disponibles y contribuir a la conservación de los ríos de los que depende el abastecimiento municipal.

Concienciación

Por otra parte, en colaboración con la empresa concesionaria del ciclo integral del auga, el Concello acaba de poner en marcha una campaña informativa con el lema "A auga non se coida soa", con una serie de recomendaciones básicas para fomentar un uso responsable de este recurso esencial.

Se aconseja así a la ciudadanía limitar los sistemas automáticos de riego, no llenar las piscinas, no lavar coches ni inmuebles con mangueras, evitar emplear las bañeras a la hora de la higiene personal y optar por duchas cortas, cerrar los grifos al lavarse los dientes, utilizar las lavadoras y los lavavajillas cuando la carga esté completa y cisternas de doble descarga, entre otros gestos sencillos que pueden suponer un ahorro importante de agua a lo largo del día.

El Concello Ponteceso también se suma a la campaña

Ponteceso es otro de los municipios de Bergantiños que apuesta por concienciar sobre la necesidad de hacer un consumo responsable del agua en el actual contexto de sequía.

El Concello, en colaboración con Espina&Delfín, concesionaria del citdo servicio municipal, anuncia así la puesta en marcha de la campaña "A auga non é infinita. Consúmea con cabeza", con el fin de que los vecinos se sensibilicen sobre la necesidad de no despilfarrar este bien esencial.

La campaña pone el foco en que ninguna acción individual es pequeña cuando se trata de ahorrar y proteger el ciclo integral del agua. Por ello, más allá de la teoría, se apuesta por trasladar pautas muy sencillas y fáciles de aplicar por todos en el día a día.