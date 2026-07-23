Música, patrimonio y baile en el mirador de Santa Irene

La música de Unto Vello en el mirador de Santa Irene Mar Casal

El ciclo Son de Aquí, incluido en la programación de Ondas Culturais del Concello de Carballo arrancó este jueves con música, baile, patrimonio y paisaje en uno de los espacios singulares del municipio, con una buena afluencia de público.

La primera parada fue en el mirador de Santa Irene, en Lema, donde primero hubo una visita guiada por la zona acercando al público al entorno de Baldaio a través de la figura de Carlos “O Xestal” y de la memoria histórica de este espacio natural. Después siguió un concierto de Unto Vello, uno de los proyectos más relevantes de la música tradicional gallega actual, que presentó en este paraje su nuevo trabajo discográfico, "Inmaterial".

Sus canciones pusieron a bailar a un buen grupo de jóvenes, siguiendo el ritmo de la música popular en este entorno privilegiado.