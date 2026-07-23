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Carballo

Música, patrimonio y baile en el mirador de Santa Irene

El concierto de Unto Vello abrió el ciclo Son de Aquí, en un espacio singular de Carballo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/07/2026 22:10
La música de Unto Vello en el mirador de Santa Irene
La música de Unto Vello en el mirador de Santa Irene
Mar Casal
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El ciclo Son de Aquí, incluido en la programación de Ondas Culturais del Concello de Carballo arrancó este jueves con música, baile, patrimonio y paisaje en uno de los espacios singulares del municipio, con una buena afluencia de público. 

La primera parada fue en el mirador de Santa Irene, en Lema, donde primero hubo una visita guiada por la zona acercando al público al entorno de Baldaio a través de la figura de Carlos “O Xestal” y de la memoria histórica de este espacio natural. Después siguió un concierto de Unto Vello, uno de los proyectos más relevantes de la música tradicional gallega actual, que presentó en este paraje su nuevo trabajo discográfico, "Inmaterial". 

Sus canciones pusieron a bailar a un buen grupo de jóvenes, siguiendo el ritmo de la música popular en este entorno privilegiado. 

Música y baile tradicional en el mirador de Santa Irene
Música y baile tradicional en el mirador de Santa Irene
Mar Casal
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