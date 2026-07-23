USO destaca la solidaridad de la Costa da Morte con los afectados por los terremotos de Venezuela
La campaña de ayuda culminó con el envío de 80 kilos de medicamentos y de otros productos de primera necesidad
La Unión Sindical Obrera (USO) hace un balance “moi positivo” de la campaña de ayuda humanitaria a los afectados por los terremotos de Venezuela llevada a cabo en las últimas semanas a lo largo y ancho de la Costa da Morte.
La iniciativa culminó con el envío de 80 kilos de medicamentos, además de otros productos de primera necesidad.
El logro fue posible gracias a la colaboración de entidades, colectivos y personas individuales.
“Durante a campaña, a cidadanía implicouse realizando doazóns, difundindo a recollida e colaborando na recepción, clasificación e preparación do material”, dicen desde USO, al tiempo que destaca la contribución de Carballo como capital de comarca.
El sindicato pone la campaña como ejemplo de que “a suma de moitas achegas, grandes e pequenas, pode converterse nunha axuda esencial para persoas que atravesan momentos de especial necesidade”.
Por ello, avanzan que no descartan promover nuevas campañas de ayuda en septiembre, incidiendo en que “cada medicamento e cada artigo achegado representan moito máis ca unha doazón: representan proximidade, esperanza e compromiso dunha comarca que, unha vez máis, demostrou que a solidariedade non entende de fronteiras”.
Por último, expresan su profundo agradecimiento a todos los que participaron en esta acción solidaria.