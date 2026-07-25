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Carballo

Carballo amplía la red de recogida de aceite usado con un nuevo punto en San Paio

Hasta el mes de mayo ya se había depositado más de 5.400 litros de aceite usado en los contenedores

A. Pérez Cavolo
25/07/2026 16:44
El nuevo punto de recogida de aceite usado en Entrecruces
El punto de recogida de aceite usado de Sísamo
Cedida
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El Concello de Carballo amplió su red municipal de recogida de aceite vegetal usado con la instalación de un nuevo contenedor en las inmediaciones de la capilla de San Paio, en la parroquia de Entrecruces. Con esta incorporación, el municipio alcanza los 40 puntos de recogida distribuidos entre el casco urbano y el rural, una mejora que se lleva a cabo gracias al acuerdo alcanzado con la empresa gestora Green Ambiental sin coste adicional para las arcas municipales.

La red está formada por 26 contenedores ubicados en distintos barrios del casco urbano y otros 14 repartidos por las parroquias, con el objetivo de facilitar el reciclaje de este residuo doméstico y evitar que termine en el sistema de saneamiento, donde puede provocar atascos y contaminar ríos y acuíferos.

Depósito en la calle Ponte

Carballo recogió el año pasado 15.635 kilos de aceite en los 34 contenedores específicos para ello

Más información

Los datos reflejan una elevada participación vecinal. Durante 2025 se recogieron en Carballo 15.635 kilos de aceite usado, una cantidad que permitió evitar la contaminación potencial de más de 17 millones de litros de agua y reducir en 46,9 toneladas las emisiones de CO₂ gracias a su transformación en biocarburante.

La tendencia continúa este año. Entre enero y mayo de 2026 ya se depositaron 5.420 kilos, con una media superior a los mil kilos mensuales y picos de recogida en febrero y abril.

Para seguir impulsando el reciclaje, el Concello recuerda que las personas interesadas pueden solicitar gratuitamente, hasta fin de existencias, los embudos adaptables a botellas de plástico que facilitan el almacenamiento del aceite doméstico antes de depositarlo en cualquiera de los contenedores de la red municipal.

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