Dos vecinos de Carballo ingresan en prisión tras ser detenidos en Padrón

El momento de la detención de uno de los hombres en Padrón Cedida

La Guardia Civil detuvo a dos vecinos de Carballo, de 24 y 32 años, sobre los que pesaban órdenes judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión. La operación, desarrollada por agentes del Puesto Principal de Carballo con el apoyo de una patrulla de Rianxo, permitió localizar a ambos el pasado 18 de julio en la terraza de un establecimiento hostelero de Padrón.

La investigación se inició tras varias gestiones del Área de Investigación de la Guardia Civil de Carballo para dar con el paradero de los dos hombres, que llevaban meses tratando de eludir la acción de la justicia. Según informó el instituto armado, ambos son conocidos por las fuerzas de seguridad por la comisión de distintos delitos y adoptaban medidas para dificultar su localización.

Interceptan en Ponte do Porto a un ciclista que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida Más información

Las pesquisas permitieron averiguar que durante los fines de semana se desplazaban con frecuencia entre Carballo y Padrón utilizando motocicletas de gran cilindrada, un medio que empleaban para evitar posibles controles policiales.

Una vez confirmada su presencia en Padrón, los agentes desplegaron el operativo que culminó con su arresto sin que se produjeran incidentes. Los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Padrón, que acordó su ingreso en un centro penitenciario para cumplir condenas pendientes que, en conjunto, alcanzan hasta cinco años de prisión.