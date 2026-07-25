Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Dos vecinos de Carballo ingresan en prisión tras ser detenidos en Padrón

Ambos son conocidos por las fuerzas de seguridad por la comisión de distintos delitos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
25/07/2026 16:49
El momento de la detención de uno de los hombres en Padrón
El momento de la detención de uno de los hombres en Padrón
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Guardia Civil detuvo a dos vecinos de Carballo, de 24 y 32 años, sobre los que pesaban órdenes judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión. La operación, desarrollada por agentes del Puesto Principal de Carballo con el apoyo de una patrulla de Rianxo, permitió localizar a ambos el pasado 18 de julio en la terraza de un establecimiento hostelero de Padrón.

La investigación se inició tras varias gestiones del Área de Investigación de la Guardia Civil de Carballo para dar con el paradero de los dos hombres, que llevaban meses tratando de eludir la acción de la justicia. Según informó el instituto armado, ambos son conocidos por las fuerzas de seguridad por la comisión de distintos delitos y adoptaban medidas para dificultar su localización.

Interceptan en Ponte do Porto a un ciclista que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida

Más información

Las pesquisas permitieron averiguar que durante los fines de semana se desplazaban con frecuencia entre Carballo y Padrón utilizando motocicletas de gran cilindrada, un medio que empleaban para evitar posibles controles policiales.

Una vez confirmada su presencia en Padrón, los agentes desplegaron el operativo que culminó con su arresto sin que se produjeran incidentes. Los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Padrón, que acordó su ingreso en un centro penitenciario para cumplir condenas pendientes que, en conjunto, alcanzan hasta cinco años de prisión.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El momento de la detención de uno de los hombres en Padrón

Dos vecinos de Carballo ingresan en prisión tras ser detenidos en Padrón
Redacción
El nuevo punto de recogida de aceite usado en Entrecruces

Carballo amplía la red de recogida de aceite usado con un nuevo punto en San Paio
A. Pérez Cavolo
El ideal gallego

Cerceda rinde tributo a su “cochiño” en el Día de Galicia
Redacción
La música de Unto Vello en el mirador de Santa Irene

Música, patrimonio y baile en el mirador de Santa Irene
Redacción