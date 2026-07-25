Galiza Nova Bergantiños organiza un acto público sobre a emancipación xuvenil dentro da VIII Semana da Patria Galega
A cita é o vindeiro lunes ás 20.30 horas na Taberna O Bodegón de Carballo
Galiza Nova Bergantiños celebrará o vindeiro luns 28 de xullo, ás 20.30 horas, na Taberna O Bodegón de Carballo, un acto público baixo o título “Emancipación xuvenil”, enmarcado na programación da VIII Semana da Patria Galega.
O encontro pretende abrir un espazo de reflexión e debate arredor das dificultades ás que se enfronta a mocidade galega para desenvolver un proxecto de vida no seu propio país. O acceso á vivenda, a precariedade laboral, os salarios, a emigración xuvenil ou as políticas públicas de mocidade serán algúns dos asuntos que centrarán a conversa.
No coloquio participarán Natalia García, militante de Galiza Nova Bergantiños; Daniel Barreiro, concelleiro de Mocidade do Concello de Carballo; e Daniel Pérez, alcalde de Carballo, que achegarán diferentes perspectivas sobre a situación da mocidade e os retos que existen para garantir unhas condicións dignas de emancipación.
Con esta actividade, Galiza Nova Bergantiños busca contribuír ao debate público sobre un dos principais desafíos sociais que afronta a xeración máis nova, promovendo un espazo aberto á participación e ao intercambio de ideas.
O acto forma parte da programación da VIII Semana da Patria Galega na comarca de Bergantiños, unha iniciativa que combina actividades culturais, políticas e de reivindicación nacional ao longo dos días previos ao Día da Patria Galega.