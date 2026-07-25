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Carballo

La biblioteca Rego da Balsa incorpora una colección de libros para descubrir el océano y el surf

Hasta el próximo 23 de septiembre albergará la iniciativa 'La Biblioteca para aprender a través del surfing'

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
25/07/2026 20:27
Biblioteca Rego da Balsa de Carballo
Biblioteca Rego da Balsa de Carballo
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La Biblioteca Rego da Balsa de Carballo ofrece este verano una nueva propuesta dirigida a acercar el conocimiento del mar a lectores de todas las edades. Hasta el próximo 23 de septiembre albergará la iniciativa 'La Biblioteca para aprender a través del surfing', un proyecto educativo que pone a disposición del público una selección de 36 libros centrados en el océano, el surf y la educación ambiental.

La colección reúne publicaciones sobre historia, ciencia, deporte, literatura y arte vinculados al medio marino, además de todos los títulos editados por Libros del Océano. El catálogo está organizado por franjas de edad, desde niños menores de cinco años hasta propuestas para jóvenes y familias.

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Los ejemplares pueden retirarse en préstamo durante siete días, con posibilidad de renovar el préstamo una semana más.

La iniciativa nació durante el presente curso con el objetivo de acercar la cultura del surf a los centros educativos de la provincia de A Coruña, entendiendo esta disciplina como una herramienta para transmitir valores como el respeto al medio ambiente, la convivencia y el conocimiento del océano.

De cara al curso 2026-2027, el proyecto también mantiene abierta la convocatoria para que los centros educativos interesados puedan solicitar la instalación de esta biblioteca temática en sus instalaciones.

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