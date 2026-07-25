Vieiro recibe de la Consellería de Sanidade una ayuda de 134.000 euros para su plan de prevención de conductas adictivas 2025-2028

La firma del convenio de colaboración entre la Xunta y Vieiro se llevó a cabo en Santiago Cedida

La Asociación Vieiro acaba de recibir de la Consellería de Sanidade dos subvenciones, una de la Dirección Xeral de Saúde Pública para la realización de proyectos de prevención de conductas adictivas promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro durante el período trienal 2025-2028; y otra para su programa de atención jurídico-social (PAXS) concedida por la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria (Sergas).

El importe de la ayuda para prevención de conductas adictivas asciende a 134.344.20 euros, mientras que la destinada al PAXS tiene una cuantía de 8.164 euros.

Este compromiso de colaboración ha quedado recogido en el nuevo convenio firmado la pasada semana entre el Servicio Galego de Saúde y la Asociación Vieiro.

El acto se desarrolló este semana en Santiago y en el mismo estuvieron presentes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y Almudena Díaz Pereira, subdirectora xeral de Atención á Saúde Mental, por parte de la Xunta, mientras que en representación de Vieiro acudieron las educadoras sociales María José Dosil Parafita y Andrea Arán Loureiro.