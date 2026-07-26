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Carballo

El centro de día 'Fogar de Bergantiños' de Verdillo cerrará a final de mes tras más de 15 años 

La parroquia de Carballo anunció la decisión de Cáritas Diocesana de Santiago en la revista A Xanela

A. Pérez Cavolo
26/07/2026 17:25
Jornada de puertas abiertas en el centro de día Fogar de Bergantiños de 2023
Jornada de puertas abiertas en el centro de día Fogar de Bergantiños de 2023
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El Centro de Día para Mayores 'Fogar de Bergantiños', situado en la casa rectoral de la parroquia carballesa de Verdillo, cerrará definitivamente sus puertas el próximo 31 de julio por decisión de la dirección de Cáritas Diocesana de Santiago, poniendo fin a más de quince años de actividad en los que prestó atención a 133 personas mayores de la comarca.

El anuncio aparece recogido en el último número de A Xanela Semanal, la hoja informativa de la Unidad Pastoral de Carballo, donde la entidad comunica “con profundo pesar” el cierre de un recurso que durante más de una década ha ofrecido atención sociosanitaria especializada, compañía y un espacio de convivencia para personas mayores y sus familias.

El centro comenzó a funcionar el 20 de octubre de 2009 y estaba creado, sostenido y gestionado por Cáritas Interparroquial de Bergantiños, dependiendo de Cáritas Diocesana de Santiago. A lo largo de estos años desarrolló una labor dirigida a personas mayores con distintos grados de deterioro físico o cognitivo, discapacidad sensorial o problemas de movilidad, combinando una atención preventiva y rehabilitadora.

Cerrará sus puertas el próximo 31 de julio por decisión de la dirección de Cáritas Diocesana de Santiago

Además del seguimiento individualizado de cada usuario, el servicio incluía cuidados personales, apoyo en la higiene y la alimentación, programas de fisioterapia, terapia ocupacional, talleres de expresión plástica y manualidades, actividades para el desarrollo de habilidades sociales, programas de autoestima y animación sociocultural, siempre en coordinación con las familias.

En el comunicado publicado en A Xanela, la parroquia de Carballo agradece expresamente la confianza depositada por las familias que recurrieron al centro para el cuidado de sus mayores y reconoce la labor desarrollada por las trabajadoras y voluntarias que hicieron posible el funcionamiento del servicio. La entidad destaca que su profesionalidad y dedicación permitieron convertir el centro en “un verdadero hogar de apoyo y tranquilidad” para numerosas personas.

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Pese al cierre, la parroquia de Carballo asegura que su compromiso con las personas mayores continuará. La organización anuncia que seguirá acompañando especialmente a quienes sufren situaciones de soledad no deseada y trabajará en nuevas iniciativas que den respuesta a una realidad social cada vez más presente. “La caridad no se detiene. Continuamos al servicio de quienes más lo necesitan”, concluye el comunicado.

El cierre del Centro de Día constituye el principal asunto del número 648 de A Xanela, publicado coincidiendo con el Día de los Abuelos, una fecha que la Unidad Pastoral de Carballo aprovecha para reivindicar el papel de las personas mayores en la sociedad y para agradecer la labor desarrollada durante más de quince años por un servicio que ha formado parte de la red asistencial de Bergantiños.

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