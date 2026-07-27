Afaber pone en marcha una Escuela de Verano con un taller para aprender a utilizar el smartphone

Uno de los talleres promovidos por Afaber Archivo

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Bergantiños (Afaber) estrenará el próximo mes de agosto su Escuela de Verano, una nueva iniciativa orientada a promover el envejecimiento activo mediante actividades que favorezcan la participación social, el bienestar y la autonomía de las personas adultas.

La programación arrancará el miércoles 5 de agosto, de 10.00 a 11.30 horas, con un taller dedicado al uso del smartphone, que se desarrollará en la sede de Afaber, situada en el lugar de Mirón, número 24, en la parroquia carballesa de Bértoa.

La sesión estará impartida por la educadora social de la entidad, Mónica Martínez, y tendrá un enfoque eminentemente práctico. El objetivo es que las personas asistentes adquieran mayor confianza en el manejo del teléfono móvil y aprendan a realizar gestiones cotidianas como solicitar y anotar citas, consultar el calendario, utilizar el navegador o hacer fotografías y vídeos, entre otras funciones habituales.

Las plazas serán limitadas. La participación será gratuita para las personas socias de la entidad, mientras que quienes no pertenezcan a Afaber podrán asistir abonando una cuota de 5 euros.