Carballo refuerza la accesibilidad y prioriza la limpieza manual para proteger su litoral

El alcalde Daniel Pérez, en el centro, con los directivos de Cogami, comprobado las nuevas zonas de sombra Mar Casal

Carballo ha dado un nuevo paso en su modelo de gestión del litoral con la incorporación de mejoras orientadas a reforzar la accesibilidad de las playas y la conservación del espacio natural de Razo-Baldaio. El alcalde, Daniel Pérez, y el concejal de Medio Ambiente, Luis Lamas, presentaron ayer las novedades que ya están en funcionamiento durante la temporada estival y el nuevo dispositivo de limpieza que se mantendrá activo durante todo el año.

Entre las principales incorporaciones destacan las nuevas zonas de sombra accesibles instaladas en los arenales de Razo y A Pedra do Sal, concebidas para que las personas con movilidad reducida o con necesidades especiales puedan disfrutar de la playa en condiciones de mayor comodidad y protegidas de la exposición directa al sol.

La presentación contó con la participación del vicepresidente primero y del tesorero de la Cogami, Ramón Sestayo y Álvaro García, que comprobaron el funcionamiento de estas instalaciones y trasladaron al gobierno local varias propuestas para seguir avanzando en materia de accesibilidad.

La jornada sirvió también para presentar el nuevo contrato del servicio de limpieza de playas, adjudicado a la empresa Acciona por un importe anual de 190.060 euros y con una duración de cuatro años.

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Uno de los aspectos que diferencia el modelo implantado en Carballo es que el servicio permanecerá operativo durante todo el año, garantizando el mantenimiento continuo del litoral y prestando especial atención al espacio protegido de Razo-Baldaio, uno de los ecosistemas dunares de mayor valor ambiental de Galicia.

Tal y como se informó en su momento, la principal novedad del dispositivo será el cambio de metodología. El Concello apuesta por priorizar la limpieza manual frente a la mecánica, reduciendo al mínimo el tránsito de maquinaria pesada sobre la arena para minimizar su impacto ambiental. Esta forma de trabajo permitirá proteger con mayor eficacia a la píllara das dunas que nidifica directamente sobre la playa durante la primavera y el verano.

El Concello quiere proteger con mayor eficacia a la píllara das dunas que nidifica en las playas durante la primera y verano

El servicio se desarrollará siguiendo las directrices marcadas por la certificación ambiental EMAS e incorporará nuevos medios materiales, entre ellos una desbrozadora de pequeño tamaño, un vehículo todoterreno 4x4, nuevas islas de reciclaje selectivo fabricadas con madera certificada y paneles de VIROC, un material de alta durabilidad elaborado a partir de madera y componentes minerales y libre de plásticos.

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El contrato incluye además el balizamiento preventivo de las zonas dunares más sensibles, así como la limpieza y puesta a punto de los puestos de socorrismo, los aseos públicos y el resto del mobiliario instalado en las playas.

Durante la presentación, el alcalde destacó que las nuevas actuaciones responden a una estrategia que busca hacer compatible la accesibilidad con la protección del medio natural. “Queremos praias vivas e para todo o mundo. A incorporación das novas zonas de sombra e a aposta por unha limpeza manual os 365 días amosan o Carballo que queremos: un concello que elimina barreiras e que sabe protexer o seu patrimonio natural máis valioso”, afirmó Daniel Pérez.