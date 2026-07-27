Cáritas prestará atención individualizada tras el cierre del centro de día de Verdillo

El edificio del centro de día 'Fogar de Bergantiños' en Verdillo Mar Casal

El cierre del centro de día 'Fogar de Bergantiños', en la parroquia carballesa de Verdillo, no supondrá el fin de la atención de Cáritas Interparroquial a las personas mayores de la comarca, sino un cambio de modelo. La entidad destinará los recursos que hasta ahora empleaba en este servicio a reforzar una atención individual dirigida a las personas más vulnerables, con especial atención a quienes sufren situaciones de soledad no deseada.

Según fuentes de Cáritas Diocesana de Santiago, la organización centrará sus esfuerzos en un programa de acompañamiento personalizado que ya desarrolla en otros puntos de la diócesis con más de medio millar de personas atendidas y que ahora reforzará también en Bergantiños. "Los servicios como los centros de día deben ser prestados por las administraciones, que tienen más capacidad y recursos para desarrollarlos", señalan fuentes de la entidad, que considera que su misión debe orientarse a lo que es la verdadera esencia de Cáritas: "ayudar" a aquellas personas que presentan una mayor vulnerabilidad y requieren un seguimiento más cercano.

El centro de día 'Fogar de Bergantiños' de Verdillo cerrará a final de mes tras más de 15 años Más información

El nuevo planteamiento busca llegar a mayores que viven solos o con escasa red de apoyo, ofreciendo un acompañamiento continuado para combatir la soledad no deseada, una realidad que Cáritas identifica como una de las nuevas formas de exclusión social y sobre la que pretende concentrar una parte importante de sus recursos.

El centro de día de Verdillo, que es el único que existe en Carballo además del gestionado por la Xunta, pondrá fin a quince años de actividad durante los que atendió a 133 usuarios. Sus 15 plazas permanecieron prácticamente siempre ocupadas e incluso existió lista de espera, lo que, a juicio del párroco de Carballo, José García Gondar, demuestra la utilidad que tuvo este servicio para numerosas familias de la comarca.

El párroco de Carballo reconoce que asume la noticia "con pena", tras tres lustros ayudando a las familias

El sacerdote reconoció que asumió la noticia "con pena", especialmente después de las inversiones realizadas para adaptar la antigua rectoral de Verdillo como centro de día. También explicó que desde la parroquia se ayudó a las familias de los usuarios a encontrar una alternativa para continuar con la atención de sus mayores y que la situación laboral del personal quedó resuelta antes del cierre.

Pese a lamentar el fin de un servicio que considera plenamente consolidado tras tres lustros de funcionamiento, García Gondar confía en que el nuevo modelo permita seguir ayudando a quienes más lo necesitan. En ese sentido, desde Cáritas Diocesana insisten en que no abandonarán su compromiso con las personas mayores de Bergantiños, sino que lo desarrollarán a través de una atención más individualizada y orientada a los casos de mayor vulnerabilidad y aislamiento.