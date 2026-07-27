La Xunta hace oficial la cesión al Concello de Carballo de un tramo de la avenida Fisterra

Uno de los tramos en los que se actuará en la avenida de Fisterra hasta A Revolta Mar Casal

El DOG ha hecho oficial este lunes el cambio de titularidad a favor del Concello de Carballo de un tramo de 1.055 metros de la carretera AC-552, correspondiente a la avenida de Fisterra, una medida que permitirá a la municipalidad asumir la gestión y el mantenimiento de esta vía urbana.

El decreto formaliza la transferencia del tramo comprendido entre el punto kilométrico 31+900, donde finaliza una cesión anterior realizada en 2009, y el punto kilométrico 32+970, una vez superada la rotonda principal de acceso al parque comercial A Revolta.

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La transferencia deriva del convenio de colaboración firmado el 15 de enero entre el Concello de Carballo y la Axencia Galega de Infraestruturas para ejecutar la humanización de este tramo urbano de la avenida de Fisterra. Durante la tramitación se corrigió el punto final previsto inicialmente en el convenio, ampliándose hasta el kilómetro 32+970 para ajustarlo a la delimitación real del tramo.

El cambio de titularidad será efectivo a partir de mañana. A partir de ese momento comenzará un plazo máximo de tres meses para formalizar el acta de entrega de la carretera y de los bienes asociados. Desde la firma de ese documento, el Concello asumirá todas las competencias sobre el tramo, incluyendo su gestión, conservación, mantenimiento, explotación y disciplina viaria.

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La cesión permitirá que el Ayuntamiento disponga de un mayor margen de actuación sobre una de las principales entradas urbanas de Carballo, facilitando futuras intervenciones de mejora y humanización adaptadas a las necesidades del tráfico y de la movilidad peatonal.