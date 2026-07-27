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Carballo

La Xunta hace oficial la cesión al Concello de Carballo de un tramo de la avenida Fisterra

El DOG publicó este lunes la cesión incluida en el convenio para humanizar el vial

A. Pérez Cavolo
27/07/2026 13:02
Uno de los tramos en los que se actuará en la avenida de Fisterra hasta A Revolta
Uno de los tramos en los que se actuará en la avenida de Fisterra hasta A Revolta
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El DOG ha hecho oficial este lunes el cambio de titularidad a favor del Concello de Carballo de un tramo de 1.055 metros de la carretera AC-552, correspondiente a la avenida de Fisterra, una medida que permitirá a la municipalidad asumir la gestión y el mantenimiento de esta vía urbana.

El decreto formaliza la transferencia del tramo comprendido entre el punto kilométrico 31+900, donde finaliza una cesión anterior realizada en 2009, y el punto kilométrico 32+970, una vez superada la rotonda principal de acceso al parque comercial A Revolta.

Uno de los tramos en los que se actuará en la avenida de Fisterra hasta A Revolta

Formalizado el contrato del proyecto para humanizar la avenida de Fisterra

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La transferencia deriva del convenio de colaboración firmado el 15 de enero  entre el Concello de Carballo y la Axencia Galega de Infraestruturas para ejecutar la humanización de este tramo urbano de la avenida de Fisterra. Durante la tramitación se corrigió el punto final previsto inicialmente en el convenio, ampliándose hasta el kilómetro 32+970 para ajustarlo a la delimitación real del tramo.

El cambio de titularidad será efectivo a partir de mañana. A partir de ese momento comenzará un plazo máximo de tres meses para formalizar el acta de entrega de la carretera y de los bienes asociados. Desde la firma de ese documento, el Concello asumirá todas las competencias sobre el tramo, incluyendo su gestión, conservación, mantenimiento, explotación y disciplina viaria.

Las obras de urbanismo táctico que está realizando el Concello en la calle Fomento con la creación de un carril bici que conectará con el que se creará en la avenida de Fisterra

Vía libre al convenio para reurbanizar la avenida de Fisterra de Carballo

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La cesión permitirá que el Ayuntamiento disponga de un mayor margen de actuación sobre una de las principales entradas urbanas de Carballo, facilitando futuras intervenciones de mejora y humanización adaptadas a las necesidades del tráfico y de la movilidad peatonal.

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