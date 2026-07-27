Las Ondas Culturais traen esta semana a Carballo a Antía Muíño,  Vagalume Teatro y  nuevas sesiones de Noites de Cine en Cances y Entrecruces

Antía Muíño durante una actuación EC

El programa Ondas Culturais prosigue esta semana en Carballo con nuevas propuestas, entre las que sobresale el concierto de Antía Muíño, una de las voces emergentes de la nueva creación musical gallega.

La actuación de la artista compostelana con raíces en la Costa da Morte será el viernes día 31 de julio, a las 22.30 horas, en lo que supondrá el estreno de las actuaciones en el palco exterior del Pazo da Cultura.

La cantante presentará 'Anfibia por veces', su segundo trabajo discográfico, una propuesta en la que continúa explorando una sonoridad propia que combina el jazz-pop, la canción de autora y la música tradicional.

Muíño se consolidó tras el éxito de su álbum de debut, Carta Aberta, y llegará a Carballo acompañada por Miguel Arribas (vientos), Tono Risco (percusiones) y Yudit Almeida (contrabajo), en un directo que alterna la intimidad de sus composiciones con la fuerza del canto gallego.

La artista acaba de recibir el Premio Martín Códax de la Música 2026 en la categoría de Canción de Autor/a y contó asimismo con el reconocimiento como Artista Emergente en 2025, además de haber tomado parte en proyectos de artistas como Baiuca o Abe Rábade.

El concierto cuenta con la colaboración de la Diputación de A Coruña y el patrocinio de la Fundación Luis Calvo Sanz.

Cine y teatro

Antes de ese día habrá otras citas con el cine en Cances y Entrecruces. En la primera de esas localidades, el miércoles 29 se proyecta la comedia '¿Quién es quién?', una divertida historia familiar.

La cita, en la que colabora la AC San Campio, será en el Campo da Capela a partir de las 22.30 horas.

El ciclo Noites de Cine se traslada el jueves 30, en este caso en colaboración con la AVV San Xes, al local social de Entrecruces (22.30 horas) con el pase de la comedio de aventuras 'Sketch'.

La programación semanal se completa este martes 28 de julio con la representación en el centro social de Bértoa (21.15 horas) de 'Operación Barranco', a cargo de Vagalume Animación.

La obra, con entrada gratuita, fue distinguida recientemente con el Premio del Público en el Encontro de Teatro Afeccionado de Vedra.