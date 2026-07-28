Carballo reclama una solución inmediata ante el deterioro de la laguna de Baldaio

Vecinos de Baldaio protestando por el deterioro de la laguna Mar Casal

El Concello de Carballo reclamó este martes una solución inmediata para la laguna de Baldaio ante el progresivo deterioro que está provocando el cierre del canal de comunicación con el mar. El alcalde, Daniel Pérez, defendió la necesidad de acometer sin más demora la apertura mecánica del paso para restablecer el flujo mareal mientras se trabaja en una solución estructural para un problema que se arrastra desde hace años.

La petición fue trasladada en una reunión celebrada en Santiago entre representantes de la Xunta, Costas y el Concello. En el encuentro participaron la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz Mouteira; el jefe de la Demarcación de Costas del Estado en Galicia, Carlos Gil; el autor del informe científico de la Universidade de Santiago de Compostela, Pablo Ramil; técnicos de ambas administraciones y del Ayuntamiento, además del concejal de Medio Ambiente, Miguel Vales. La Consellería do Mar, también implicada por la existencia de una explotación marisquera afectada, excusó su ausencia.

Nestes momentos a urxencia absoluta é reabrir a canle, do mesmo xeito que se fixo en ocasións anteriores Daniel Pérez, alcalde de Carballo

Durante la reunión hubo coincidencia en la necesidad de buscar una solución definitiva para evitar que la situación vuelva a repetirse en el futuro. No obstante, Daniel Pérez insistió en que esa planificación no puede retrasar una actuación urgente para recuperar el intercambio natural de agua entre la laguna y el mar.

“Coincidimos na necesidade de buscar unha solución definitiva, pero nestes momentos a urxencia absoluta é reabrir a canle, do mesmo xeito que se fixo en ocasións anteriores. É un problema urxente e hai que abordalo con decisión e de forma urxente”, manifestó el regidor.

El alcalde recordó que la colmatación del canal está teniendo ya consecuencias directas sobre la actividad de los mariscadores, la hostelería y otros negocios del entorno, además de afectar al equilibrio ambiental de la laguna. También alertó de la situación del sistema de saneamiento, ya que las aguas depuradas de la EDAR de Rebordelos vierten a la laguna con autorización de Augas de Galicia bajo la premisa de que exista una renovación continua del agua, un flujo que actualmente permanece interrumpido.

Baldaio clama por la apertura del canal de la ría: "Isto xa cheira!" Más información

Uno de los principales asuntos abordados fue determinar qué administración debe asumir la apertura mecánica del canal. Según se expuso durante el encuentro, la actuación no corresponde a la Costas. Desde la Xunta se planteó que, al existir una explotación marisquera afectada, la intervención debería canalizarse a través de la Consellería do Mar, previa solicitud de la agrupación de mariscadores.

Ante este escenario, el Concello reiteró su disposición a colaborar en todo lo necesario, aunque recordó que son la Xunta y el Estado quienes cuentan con las competencias, los medios técnicos y la capacidad económica para acometer una actuación de estas características.

Pérez cerró la reunión apelando a la coordinación entre administraciones para desbloquear la situación cuanto antes. “É imprescindible manter un equilibrio firme entre a conservación ambiental, o desenvolvemento do marisqueo e o aproveitamento sostible dun lugar tan sensible, pero a apertura da canle é hoxe unha necesidade inaprazable”, concluyó.