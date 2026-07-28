Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Corte de agua la madrugada del jueves en Vilar de Cidre, Carballo, por obras de mejora en la red

Gestagua renovará elementos de la arqueta reductora para reducir futuras averías y minimizar el desperdicio de agua potable

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/07/2026 18:35
Zona afectada por el corte de agua en Vilar de Cidre
Zona afectada por el corte de agua en Vilar de Cidre
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los vecinos de Vilar de Cidre, en Carballo, sufrirán un corte temporal del suministro de agua durante la madrugada del jueves con motivo de una actuación de mejora en la red de abastecimiento.

Según informó el Concello de Carballo, la interrupción del servicio se llevará a cabo entre las 00.00 y las 04.00 horas del jueves 30 de julio, a buena parte del litoral carballés, desde Noicela hasta Razo da Costa.

Las obras permitirán completar la reparación definitiva de la arqueta de la reductora de Vilar de Cidre. Entre los trabajos previstos figura la sustitución de una brida universal, el enderezado de la tubería del by-pass y el apuntalamiento del conjunto para prevenir futuras averías.

Además, se instalará una nueva válvula general de corte antes de la arqueta. Con esta mejora técnica, Gestagua pretende evitar que en futuras intervenciones sea necesario vaciar cerca de dos kilómetros de tubería, lo que permitirá reducir los tiempos de espera para los usuarios y disminuir el desperdicio de agua potable.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una actividad organizada por la Cámara de Comercio en Carballo

Últimos días para que las pymes coruñesas accedan a ayudas para su expansión internacional online
Redacción
Decenas de personas participan en la protesta para exigir a Medio Ambiente la reapertura del canal que conecta la laguna con el mar

Carballo reclama una solución inmediata ante el deterioro de la laguna de Baldaio
A. Pérez Cavolo
Zona afectada por el corte de agua en Vilar de Cidre

Corte de agua la madrugada del jueves en Vilar de Cidre, Carballo, por obras de mejora en la red
Redacción
José Rey, el lunes en su último pleno como concejal de Carballo

El popular José Rey deja su acta de concejal de Carballo y será sustituido por Lucinda Serrano
A. Pérez Cavolo