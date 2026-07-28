Corte de agua la madrugada del jueves en Vilar de Cidre, Carballo, por obras de mejora en la red

Zona afectada por el corte de agua en Vilar de Cidre Cedida

Los vecinos de Vilar de Cidre, en Carballo, sufrirán un corte temporal del suministro de agua durante la madrugada del jueves con motivo de una actuación de mejora en la red de abastecimiento.

Según informó el Concello de Carballo, la interrupción del servicio se llevará a cabo entre las 00.00 y las 04.00 horas del jueves 30 de julio, a buena parte del litoral carballés, desde Noicela hasta Razo da Costa.

Las obras permitirán completar la reparación definitiva de la arqueta de la reductora de Vilar de Cidre. Entre los trabajos previstos figura la sustitución de una brida universal, el enderezado de la tubería del by-pass y el apuntalamiento del conjunto para prevenir futuras averías.

Además, se instalará una nueva válvula general de corte antes de la arqueta. Con esta mejora técnica, Gestagua pretende evitar que en futuras intervenciones sea necesario vaciar cerca de dos kilómetros de tubería, lo que permitirá reducir los tiempos de espera para los usuarios y disminuir el desperdicio de agua potable.