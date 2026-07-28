El IES Parga Pondal abre el plazo de matrícula para su oferta educativa de adultos

Fachada el IES Isidro Parga Pondal IG

El IES Isidro Parga Pondal de Carballo mantiene abierto el plazo de inscripción y matrícula para su oferta de Educación para Personas Adultas durante lo que resta del mes de julio (en horario de mañana, de 09:00 la 14:00 horas) y reanudará el proceso en el mes de septiembre.

Con ello se busca animar a la población de la comarca a retomar sus estudios, actualizar sus titulaciones o adquirir competencias básicas para su desarrollo personal y laboral.

La oferta, dirigida generalmente a mayores de 18 años (y a partir de 16 años en situaciones excepcionales como tener un contrato de trabajo), se estructura en tres programas principales adaptados a las necesidades de cada perfil.

Opciones formativas

Uno de esos programas es el de Educación Básica Integrada (EBI)/Enseñanzas Iniciales. Está pensado para personas que no pudieron completar la educación fundamental o necesitan adquirir técnicas de lecto-escritura, cálculo y razonamiento matemático.

Esta opción resulta especialmente útil para la integración de personas migrantes que precisan consolidar su base educativa.

Contempla doce sesiones semanales divididas en los ámbitos de comunicación, competencia matemática y ciencia, y sociedad y tecnología.

Otro de los programas es el de Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA). Está orientado a la obtención del título de graduado en ESO.

Es un programa flexibilizado en cuatro módulos cuadrimestrales que permite completar la etapa en dos cursos.

Está dirigido tanto a quien no completó la ESO en su etapa ordinaria como apersonas que tienen el antiguo Graduado Escolar (EGB) y necesitan actualizar su titulación para acceder a ciclos de Formación Profesional o a cursos del SEPE.

Por último, está el Bachillerato para Adultos. Ofrece una estructura equivalente a la del bachillerato ordinario pero en horario de tarde y con la posibilidad de cursarlo de manera flexible (matriculándose por materias sueltas según la disponibilidad del alumnado).

Se imparten las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales.

Además, el instituto cuenta con el Aula Mentor, un sistema de formación abierta, libre y a distancia a través de internet para quien busque ampliar competencias profesionales de forma autónoma.

Plazo

Todas las personas interesadas en cursar estas enseñanzas pueden formalizar su matrícula o solicitar más información en la secretaría del propio centro educativo. El horario de atención durante el presente mes de julio es de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas.

También se puede contactar con el IES a través del número de teléfono 881 880 371 o por correo electrónico: ies.parga.pondal@edu.xunta.gal