El popular José Rey deja su acta de concejal de Carballo y será sustituido por Lucinda Serrano

José Rey, el lunes en su último pleno como concejal de Carballo Mar Casal

La corporación de Carballo despidió el lunes al concejal del Partido Popular José Rey Torres, que renunció a su acta durante el pleno ordinario correspondiente al mes de julio. Tras completarse los trámites previstos en la legislación electoral, la siguiente candidata de la lista popular, Lucinda Serrano Tasende, asumirá el cargo en la próxima sesión plenaria.

En su intervención de despedida, Rey agradeció el trato recibido tanto por sus compañeros de grupo como por el resto de la corporación durante los tres años que ha formado parte del Concello. El edil destacó el trabajo desarrollado por todos los representantes municipales con un objetivo común: mejorar la vida de los vecinos de Carballo, aunque desde diferentes perspectivas políticas. “Foi unha honra e un pracer compartir este espazo con todos vostedes estes tres anos”, afirmó, antes de animar a los concejales a seguir trabajando “con valentía” por el municipio.

El ya exconcejal tuvo también palabras de agradecimiento para el portavoz del PP, Rubén Lorenzo, por haberle brindado la oportunidad de formar parte del grupo municipal, y deseó suerte tanto a sus compañeros como al resto de la corporación.

Foi unha honra e un pracer compartir este espazo con todos vostedes estes tres anos José Rey

En nombre del gobierno local y del conjunto del pleno, el alcalde, Daniel Pérez, reconoció la trayectoria de Rey durante este mandato y destacó especialmente su comportamiento institucional. El regidor le deseó “toda a sorte” en su nueva etapa y agradeció “as formas e o modo de comportarse sempre neste pleno”, además de poner en valor su “talante” y el esfuerzo realizado “por intentar facer as cousas ben por Carballo”.

Durante la sesión también se dio cuenta de las renuncias anticipadas de otros seis integrantes de la candidatura del Partido Popular a asumir el acta de concejal. Una vez completado ese procedimiento, el Concello solicitó a la Junta Electoral Central la expedición de la credencial a favor de Lucinda Serrano Tasende, número 14 de la lista electoral del PP en las últimas elecciones, que tomará posesión como nueva concejala en el próximo pleno.

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Además de este relevo en la Corporación, el pleno aprobó por unanimidad fijar los días 24 y 25 de junio como festivos locales de 2027 y dio luz verde, con los votos del BNG y la abstención de PP y PSOE, a la modificación del contrato de servicios energéticos y alumbrado público para actualizar los precios del servicio.