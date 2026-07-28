Últimos días para que las pymes coruñesas accedan a ayudas para su expansión internacional online

Una actividad organizada por la Cámara de Comercio en Carballo EC

El próximo viernes día 31 de julio finaliza el plazo para solicitar la participación en Xpande Digital 2026, el programa de la Cámara de A Coruña que combina servicios de asesoramiento personalizado con ayudas económicas para impulsar la presencia internacional de las pymes mediante herramientas digitales.

Xpande Digital está orientado a empresas que quieran iniciar o consolidar su actividad en mercados exteriores, proporcionando acompañamiento estratégico para diseñar y ejecutar planes de posicionamiento online en mercados internacionales.

El programa busca facilitar el acceso a clientes de otros países, reforzando la visibilidad y competitividad de las empresas participantes.

Entre los requisitos para participar, las pymes deben disponer de una página web operativa que refleje su oferta de productos o servicios destinada a la exportación digital y definir un mercado internacional objetivo.

Las solicitudes se realizan de forma telemática a través de la sede electrónica de la Cámara. El programa está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027.