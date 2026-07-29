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Carballo

El BNG pide Gobierno central que se coordine con la Xunta y el Concello de Carballo para salvar la laguna de Baldaio

El diputado Néstor Rego presentó una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la califica la situación de "emerxencia ambiental" y urge a actuar con urgencia

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/07/2026 13:09
Decenas de personas participan en la protesta para exigir a Medio Ambiente la reapertura del canal que conecta la laguna con el mar
Movilización vecinal por la preocupante situación que presenta la laguna
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El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, presentó una iniciativa parlamentaria en la Cámara Baja para urgir al Ministerio de Transición Ecológica acoordinar con la Xunta y con el Concello de Carballo medidas urgentes destinadas a salvar la laguna de Baldaio que se encuentra, afirma,  "nunha situación de emerxencia ambiental”. 

Rego traslada al Goboierno “o estado de enorme deterioro no que se encontra actualmente a lagoa de Baldaio, unha zona de grande valor ambiental incluída na Rede Natura e lugar de esparexemento e lecer, un problema que levou á mobilización dos veciños e veciñas do municipio”.

Explica además que la emergencia ambiental está causada por el cierre total del canal que comunica la laguna con el mar desde el pasado mes de mayo debido a la acumulación de sedimentos, lo que impide el ciclo normal del agua intermareal y provoca un estancamiento que acelera los procesos de eutrofización y falta de oxígeno, así como la pérdida de salinidad del espacios "espazo coa conseguinte aparición de peixes mortos, cambio de cor da auga, infestacións de insectos e malos cheiros".

En su iniciativa, Rego alerta también al Ejecutivo sobre las consecuencias que la pérdida de biodiversidad tiene para la actividad marisquera, además de repercutir negativamente sobre el potencial turístico del enclave.

El portavoz del BNG en el Congreso alude asimismo a los informes de la Xunta que no recomiendan las aperturas mecánicas periódicas dado que podrían afectar negativamente al estado de la zona húmeda, pero resalta,  “isto contrasta co feito de que a situación actual é consecuencia, precisamente, da actuación humana que alterou as correntes e afluencia de auga”.

El BNG exige que se actúe para recuperar el ciclo natural de la laguna desde el respecto al medio ambiente, con medidas sostenibles y coordenadas por las distintas administraciones. 

En este sentido, una de las preguntas que hace al Gobierno es para conocer si se iniciaron los contactos para abordar conjuntamente el problema y analizar las posibles soluciones.

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