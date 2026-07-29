María Canedo Velo gana el tercer cheque de la campaña 'O Prezo Xusto' del CCA Carballo

La familia de Razo a la que le ha correspondido el tercer cheque regalo de la campaña del CCA Cedida

El Centro Comercial Aberto (CCA Carballo) hizo entrega el pasado martes del tercer cheque regalo de 50 euros de la campaña 'O Prezo Xusto', iniciativa que están despertando mucho interés entre la clientela y los seguidores de las redes sociales de la entidad.

El premio volvió a viajar hasta la parroquia carballesa de Razo por cuanto su vecina María Canedo Velo fue la persona que con su estimación de 1.263,95 euros se aproximo al precio real del escaparate virtual, valorado en 1.389,80 euros.

Desde el CCA aprovechan para felicitar a la ganadora y para agradecer, una semana más, la "extraordinaria" participación vecinal.

'O Prezo Xusto' nació con el objetivo de dinamizar el comercio local, dar visibilidad a los productos de los establecimientos asociados y reforzar la comunidad de seguidores del CCA Carballo en Instagram, convirtiendo cada escaparate en un reto divertido en el que la participación tiene premio.

La campaña entra ahora en su recta final.

Desde el pasado lunes 27 de julio ya está publicado en Instagram el cuarto y último escaparate, en el que las personas participantes tienen una última oportunidad para conseguir un cheque regalo de 50 euros.

Para participar solo es necesario seguir la cuenta de Instagram del CCA Carballo, darle "Me gusta" a la publicación, etiquetar a otra persona e indicar en los comentarios su apuesta sobre el valor real del escaparate.