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Diario de Ferrol

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Carballo

'Sol x Ciencia' chega a Razo con Begoña Nicolás e Borja Tosar para continuar en agosto con novas propostas

Ás 20.30 horas deste mércores comenzará a segunda cita do ciclo no Terra Bar  

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/07/2026 13:50
El Pint of Science se despidió este miércoles hasta el próximo año con las charlas de Olalla Rama e Isabel García
O novo ciclo de divulgación científica está basado nol exitoso programa  Pint of Science 
Mar Casal
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Coa vista posta na histórica eclipse do vindeiro 12 de agosto, o Concello de Carballo continúa co desenvolvemento de 'Sol x Ciencia', un programa de divulgación científica deseñado para dotar á cidadanía de ferramentas de análise, rigor e coñecemento seguro ante un dos fenómenos astronómicos máis importantes da década. 

Inspirado no modelo de democratización da ciencia do festival Pint of Science, o ciclo traslada o debate científico fóra dos laboratorios. 

O propio nome da campaña, 'Sol x Ciencia', sintetiza este espírito: por un lado, a maxia do solpor (hora na que darán comezo as sesións); polo outro, a "x", que representa a variable, a incógnita matemática e o método de procura de respostas que define á ciencia. 

As sesións —enmarcadas na European Researchers' Night— abordarán o comportamento do noso sistema solar e os seus efectos sobre a Terra a través de diversas disciplinas científicas

O desenvolvemento é moi semellante ao do festival de maio, con dúas charlas breves e asequibles en cada xornada, xogos e sorteos, nun ambiente distendido como é o do bar.

A primeira xornada do ciclo, celebrada no Camping Baldaio coas intervencións de Isabel Lema Gesto (USC) e César González García (CSIC), foi un éxito de público e participación, con máis de medio cento de persoas interesadas en aprender a protexer a súa saúde ocular e a descubrir a historia das eclipses na cultura humana. 

Contido dos relatorios

A segunda cita do ciclo ten lugar este mércores, 29 de xullo, ás 20:30 horas no Terra Bar de Razo, cunha lixeira modificación no seu cadro de relatores.

Unha delas será Begoña Nicolás Ávila, profesora de Astronomía e Astrofísica e Matemática Aplicada na Universidade de Santiago de Compostela (USC) e especialista en Mecánica Celeste, que falará de 'Cando un aliñamento dos astros non é suficiente'. 

Abordará o fenómeno dende un punto de vista matemático e físico, desvelando os complexos cálculos, as órbitas e as variables xeométricas exactas que fan posible que a Lúa oculte o Sol.

O outro relator será Borja Tosar, astrofísico, divulgador científico e comunicador habitual en medios de comunicación, especialista na divulgación da astronomía observacional e a exploración espacial.  

Como experto comunicador e observador do ceo, guiará ao público nos aspectos clave, curiosidades e pautas prácticas para entender e desfrutar visualmente dun evento astronómico único que tardará décadas en repetirse.

Este ponente substitúe a Óscar Blanco, que non pode achegarse a Carballo na data prevista inicialmente, pero que sí participará en vindeiras sesións de 'Sol x Ciencia'. 

En agosto, máis

Este ciclo forma parte do Proxecto Talento km0 (TALK0), está coordinado pola Concellaría de Innovación do Concello de Carballo e conta co financiamento da Unión Europea. 

Cun enfoque rigoroso pero accesible, Sol x Ciencia reivindica o rigor científico e o pensamento crítico como ferramentas clave para que a poboación poida comprender, gozar e documentar de forma segura a eclipse solar. 

Ademais, dende a organización anúnciase que "Sol x Ciencia" continuará durante o mes de agosto con novas propostas e actividades arredor do fenómeno astronómico e doutros campos da ciencia. 

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