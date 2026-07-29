Un Paso Máis moderniza su gestión con una plataforma digital para socios y familias

La directiva de Un Paso Máis en la presentación de los obradoiros en una imagen de archivo IG

La agrupación deportiva Un Paso Máis ha iniciado un proceso de modernización de su estructura interna tras firmar un acuerdo de patrocinio con Cluber, una plataforma española especializada en la gestión digital de clubes deportivos. Gracias a esta alianza, la entidad dispondrá de forma gratuita del plan Premium del software, con el que pretende simplificar la gestión administrativa y ofrecer un servicio más ágil a socios, deportistas y familias.

La implantación de esta herramienta permitirá centralizar en una única plataforma tareas que hasta ahora se realizaban de forma manual, como la gestión de inscripciones, el control de cuotas y recibos, la administración de la base de datos de deportistas y tutores o la contabilidad del club.

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El cambio también tendrá repercusión directa para los socios. A partir de ahora podrán realizar renovaciones, consultar y gestionar sus cuotas, adquirir equipaciones y recibir comunicaciones oficiales desde cualquier dispositivo, sin necesidad de desplazamientos ni de realizar trámites presenciales.

Desde la junta directiva consideran que este acuerdo supone "un antes y un después" para la entidad. Destacan que la digitalización se ha convertido en una necesidad para mejorar el funcionamiento diario del club y subrayan que acceder al plan Premium sin coste permitirá profesionalizar la gestión sin incrementar los gastos de la entidad.