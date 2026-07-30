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Diario de Ferrol

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Carballo

A ciencia seguirá invadindo Carballo en agosto e setembro

Éxito rotundo das xornadas celebradas en Razo e Baldaio, o que consolida a aposta do Concello

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/07/2026 20:15
As sesións de Razo resultaron un éxito rotundo
As sesións de Razo resultaron un éxito rotundo
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As dúas primeira citas do ciclo SolxCiencia organizado pola Concellería de Innovación de Carballo acadaron un éxito rotundo, superando todas as expectativas. O mércores participaron máis dun cento de persoas no Terra Bar de Razo, con Begoña Nicolás e Borja Tosar, que sumando a primeira xornada en Baldaio son uns 200 asistentes. 

A programación continuará durante os meses de agosto e setembro, polo que a ciencia seguirá invadindo Carballo todo o verán. A seguinte cita será o luns 3 de agosto no mercado municipal cunha actividade especialmente dirixida ao público infantil e familiar. Ás 19.00 e ás 19.45 horas celebraranse dous obradoiros de construción de caixas estenopeicas para que os nenos e nenas, a partir de 6 anos, aprendan a observar a eclipse de xeito seguro. 

Os participantes deberán levar unha caixa de cartón para construír o seu propio dispositivo. Haberá 15 prazas por quenda e será preciso inscribirse previamente a través da páxina web municipal, carballo.gal.

A xornada continuará ás 20.30 horas, na cafetería Mercado, cunha charla de Óscar Blanco Varela, director do Centro Astronómico Trevinca, astrofotógrafo e divulgador especializado na observación do firmamento. Óscar Blanco leva anos achegando a astronomía ao público e viaxando para observar e fotografar fenómenos como as eclipses solares.

O venres 7 de agosto, a divulgación científica trasladarase aos campamentos infantís de verán. Baixo o título As investigadoras carballesas van de campamento, desenvolveranse actividades científicas adaptadas á rapazada coa participación de catro profesionais vinculadas a ámbitos moi diferentes do coñecemento: Xanel Vecino Bello, María Gómez Brandón, María Andrade Suárez e Olalla Rama García

A actividade permitirá que os máis pequenos coñezan referentes científicos próximos, descubran diferentes profesións e aprendan mediante demostracións, xogos e experiencias adaptadas ás súas idades.

A programación de agosto pecharase o xoves 13, a partir das 20.30 horas, cunha nova edición de SolxCiencia na cafetería do Balneario de Carballo.

Divulgación, innovación e talento

Nesta ocasión participarán Ana Cambón Periscal e Uxía Fernández Pérez, que ofrecerán unha viaxe científica desde o espazo ata o pasado máis remoto do planeta.

Setembro chegará cargado de novas propostas, encontros e actividades de divulgación, que se darán a coñecer proximamente.

Esta programación conta co selo do Proxecto Talento km0 (TALK0), coordinado pola Concellaría de Innovación de Carballo e financiado pola Unión Europea. "Queríamos sacar a ciencia dos laboratorios e levala onde está a xente, ás terrazas, ao mercado e aos campamentos. Ver a máis de cen persoas un mércores á noite nun bar de Razo escoitando falar de astronomía confirma que este modelo funciona. Carballo é innovación e talento, e este verán deixaremos claro que a divulgación científica tamén se vive e se goza ao solpor", asegura o concelleiro Iván Andrade.

Carballo continúa así apostando pola divulgación científica de forma próxima, accesible e conectada á vida cotiá. 

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