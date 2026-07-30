El agua de la laguna de Baldaio empieza a dar valores anormales por el cierre del canal

El agua y el olor del agua de la laguna ha espantado a los bañistas Mar Casal

La prolongación del cierre del canal que comunica la laguna de Baldaio (Carballo) con el mar comienza a tener consecuencias sobre la calidad del agua. Los últimos controles realizados por el Concello de Carballo detectan ya valores anormales en la zona de entrada, aunque todavía no son elevados, mientras persiste la preocupación por el deterioro ambiental de este espacio natural.

El concejal de Medio Ambiente, Miguel Vales, explicó que el Concello mantiene un seguimiento periódico de la calidad del agua. Según indicó, la zona de baño continúa presentando parámetros normales y no se ha detectado presencia de Escherichia coli, si bien reconoció que el aspecto de la laguna y los malos olores han hecho desaparecer prácticamente a los bañistas.

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La situación es distinta en las inmediaciones del canal de entrada. “A zona da ponte de entrada si presenta valores anormais, aínda que non elevados”, señaló Vales.

Precisamente la necesidad de esa renovación fue una de las principales conclusiones de la reunión celebrada el pasado martes entre representantes de Costas del Estado, la Consellería de Medio Ambiente, un técnico de la Universidade de Santiago de Compostela y el Concello de Carballo. “Todos concordamos que debe existir unha renovación das augas”, explicó el edil, aunque precisó que la actuación definitiva todavía deberá estudiarse.

Mientras tanto, la solución inmediata pasa por una apertura puntual del canal. Según trasladó la Consellería de Medio Ambiente durante ese encuentro, serán finalmente los mariscadores quienes deberán solicitar formalmente a la Consellería do Mar la autorización para ejecutar esa apertura. “Deben ser eles os que soliciten á Consellería de Pesca para que estes abran. Esperemos que sexa así e que se abra canto antes”, afirmó el concejal carballés.

Todos concordamos que debe existir unha renovación das augas” MIguel Vales, concejal de Medio Ambiente

La situación mantiene la inquietud entre el sector marisquero y los vecinos, especialmente después de la mortandad de peces y marisco registrada en las últimas semanas y de la proliferación de malos olores y mosquitos derivada del estancamiento del agua. Ante esta situación, vecinos de Baldaio han convocado una nueva concentración para reclamar una actuación urgente.

La movilización tendrá lugar el próximo viernes 7 de agosto, a las 20.30 horas, en las inmediaciones del puente de Baldaio. En el llamamiento sostienen que la laguna atraviesa “unha auténtica emerxencia ambiental e sanitaria” y reclaman la apertura inmediata del canal, al tiempo que critican el intercambio de responsabilidades entre las distintas administraciones mientras el estado de la laguna continúa deteriorándose.