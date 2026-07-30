Las cosechas de la huerta reinan en la feria de Carballo

Feria Carballo Mar Casal

Los productos de la huerta volvieron a ser protagonistas este jueves en la feria de Carballo. Frutas, verduras y hortalizas llenaron la Praza do Concello en una jornada que invitaba a pasear, con buena temperatura, sin el agobio de los últimos días.

Varios vecinos de la comarca ofrecían los excedentes de sus cosechas, como es habitual todas las semanas. Desde los puestos más abundantes de patatas hasta otros que ofrecían peras, manzanas, cebollas o ajos, cultivados en tierras de Bergantiños y que siempre gozan de buena demanda.

Plantas de todo tipo, quesos, miel o huevos también contaron con su espacio en el mercado, igualmente muy cotizados.