Carballo estudia ejecutar una tercera captación para hacer frente a las futuras emergencias de sequía

El río Anllóns, en Carballo, tiene el caudal bajo mínimos Mar Casal

El Concello de Carballo está estudiando la posibilidad de ejecutar una tercera captación de agua en el municipio para hacer frente a las futuras emergencias derivadas de la sequía. La propuesta es una de las que está sobre la mesa dentro de los trabajos de redacción del Plan de Emerxencia e Xestión de Risco da Seca, un documento previsto en la Axenda Urbana municipal con el que pretende definir la estrategia para garantizar el abastecimiento de agua ante episodios de escasez cada vez más frecuentes.

En un principio, dentro de la Axenda Urbana se planteaba la creación de reservas estratégicas de agua para hacer frente de manera rápida y eficiente a los momentos de sequía como el actual. No obstante, a medida que ha avanzado la elaboración de la estrategia, esa opción ha sido descartada y se está optando más por una tercera captación de emergencia que refuerce a las del Anllóns y el Bardoso, por ser más viable desde el punto de vista técnico y competencial.

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Así lo confirmó el concejal de Medio Ambiente, Miguel Vales, quien explicó que el Plan da Seca “está en fase de redacción actualmente” y que, dentro de ese trabajo, se están analizando distintas posibilidades para reforzar el sistema de abastecimiento municipal.

“Estamos a valorar opcións. Os reservorios son complexos. Tamén estamos estudando unha terceira captación para emerxencia. Estamos a valorar opcións de aplicación”, señaló el edil. La nueva captación todavía no tiene una ubicación definida. Según explicó Vales, el proyecto permanece en fase de estudio y antes de tomar cualquier decisión será necesario analizar aspectos como el caudal disponible, la localización más adecuada y la viabilidad técnica de la actuación. “Temos unha idea, pero hai que medir caudais e ubicación”, incidió el responsable municipal.

Descartamos as reservas polo espazo que precisan, xa se escaparía ademais das competencias municipais. A segunda opción quizais sexa máis viable Miguel Vales, concejal de Medio Ambiente

El cambio de planteamiento responde, en buena medida, a la dificultad que supondría ejecutar grandes depósitos de reserva. El propio concejal reconoce que esa alternativa presenta importantes limitaciones tanto por el espacio necesario como por el alcance administrativo de una infraestructura de estas características. “Descartamos as reservas polo espazo que precisan, xa se escaparía ademais das competencias municipais. A segunda opción quizais sexa máis viable”, afirmó.

La intención del Concello es que el Plan de Emerxencia e Xestión de Risco da Seca pueda estar concluido a lo largo de este año. El documento establecerá las actuaciones que deberá desarrollar el municipio para garantizar el suministro de agua tanto en situaciones ordinarias como durante episodios prolongados de escasez