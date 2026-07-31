Procesión motorizada, pulpada y churrascada para celebrar el San Cristovo de Carballo
El domingo será el día grande, aunque el sábado ya habrá verbena a partir de las 22.30 horas
El barrio carballés de San Cristovo honra al patrón de los automovilistas este domingo 2 de agosto con misa solemne a las 12.30 horas, y, a continuación, la tradicional procesión motorizada y bendición de vehículos a cargo del cura párroco José García Gondar. En el mismo lugar habrá pulpada y churrascada con Pulpeira Taboada, que ofrecerá comida “a fartar” a todos los comensales.
Para animar la sesión vermú y el tardeo contarán con Laura Añón, Ángel Sevilla y JJ Compota, Toni Seijas, dj Frankstone, Rafa Astray y David Bermúdez. Esta noche de sábado ya habrá verbena en el campo de San Cristovo a partir de las 22.30 horas. La velada estará amenizada por dúo Karamba, Traffic House y Rafa Astray. Por la mañana, en la iglesia parroquial habrá misa solemne en honor a Nosa Señora da Boa Viaxe (12.30).