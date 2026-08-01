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Diario de Ferrol

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Carballo

A compañía carballesa Galeatro difundirá o valor dos muíños do Camiño de Santiago

Levará a cabo o proxecto 'Os muíños no Camiño', con tres emprazamentos, entre eles a Ruta Xacobea a Fisterra

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/08/2026 15:55
Galeatro en una de sus funciones
Galeatro no espectáculo 'Muiñada'
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A compañía carballesa Galeatro lanzará neste mes de agosto o seu proxecto 'Os muíños no camiño', unha iniciativa que mestura as artes escénicas, a divulgación a través das redes sociais e mais o patrimonio. A compañía teatral conta co apoio da Xunta de Galicia a través de O teu Xacobeo, programa que se enmarca na estratexia de Turismo de Galicia e no Plan Director dos Camiños de Santiago 2022-2027 co obxectivo de favorecer a participación da sociedade na organización de actividades vencelladas ao Xacobeo.

Galeatro aposta en 'Os muíños no camiño' por difundir o valor histórico deste tipo de edificacións fundamentais para comprender o devir da sociedade galega. Existen, ademais, ao longo dos diferentes itinerarios xacobeos un gran número de muíños que chaman a atención pola súa beleza, polo lugar onde se atopan e pola maxia que irradian.  

Partindo destas premisas, Galeatro crea un proxecto que pivota ao redor de dous eixos. O primeiro deles consiste na creación de diferentes pílulas audiovisuais que serven, por unha banda, para dar a coñecer as orixes e a natureza deste noso patrimonio e pola outra para promocionar o evento, sobre todo o público mozo.

 A artista multidisciplinar Carlota Mosquera será a encargada de elaboralas e nelas difundiranse os aspectos máis destacados dos tres enclaves nos que este proxecto desenvolvido ao abeiro do programa O teu Xacobeo porá o foco: o muíño da Gándara en Vilasantar,  o muíño de Callobre en Miño e Os Muíños en Muxía.

Estes tres emprazamentos foron escollidos para tocar tres rutas xacobeas diferentes: O Camiño do Norte, que atravesa o concello de Vilasantar; o Camiño de Fisterra, que pasa por Muxía e o Camiño Inglés, que transcorre polo municipio de Miño.

Tres escenearios

Nestes espazos desenvolverase a outra parte do proxecto: a vertente escénica. A compañía Galeatro transformará estes lugares en auténticos escenarios teatrais para representar a súa obra Muiñada. Interpretada por Alba Bermúdez e Tone Martínez, a obra preséntase como unha viaxe ao pasado para os nenos e nenas de hoxe.

 Unha viaxe que serve para coñecer de onde vimos e para non deixar morrer a memoria dos nosos avós e avoas. 'Muiñada' une tradición, festa, música e teatro para toda a familia a través dunha historia: a de Sabela e Xacobe, que por un mal entendido coas quendas coinciden no muíño de auga. Ao ver que os dous non poden moer ao mesmo tempo, comezan unha discusión na que o xogo, as lendas e a tradición farán que a cativada, pero tamén os adultos, se acheguen a historia dun espazo comunitario que foi fundamental na nosa historia: os muíños de auga.

 As funcións teatrais celebraranse nos seguintes días: o 21 de agosto Muiñada poderase ver a partir das 20.00 horas nos Muíños de Muxía. O día 22 chegaralle a quenda ao muíño da Gándara en Vilasantar e, finalmente, o proxecto despedirase no muíño de Callobre de Miño o día 28 de agosto.

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