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Carballo

Antía Muíño llenó de sensibilidad el entorno del Pazo da Cultura

La artista presentó sus nuevos trabajos este viernes en Carballo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/08/2026 20:42
Antia Muiño en su concierto de Carballo
Antia Muiño en su concierto el viernes en Carballo
CC
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La artista Antía Muíño llenó de emoción y sensibilidad el entorno del Pazo da Cultura de Carballo. La noche del viernes se estrenó como escenario el aparcamiento de la zona, donde la joven ganadora del Martín Códax presentó los temas de su último trabajo, "Anfibia por veces" y también de su anterior disco, "Carta aberta". 

Numerosas personas disfrutaron de esta nueva actuación del programa de las Ondas Culturais promovido por el Concello carballés. La próxima cita será el jueves 6 de agosto con la artista disciplinar Sofía Espiñeira. También se estrenará escenario, en el atrio de la iglesia de Sísamo. Antes habrá una pequeña presentación de la historia local de Sísamo y de su patrimonio religioso. Es necesario inscribirse, y hay un límite de 25 plazas para la ruta. 

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