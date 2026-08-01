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Carballo

Carballo calienta motores para el San Cristovo 

Este sábado hubo actos litúrgicos en el templo para honrar a Nosa Señora da Boa Viaxe 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/08/2026 21:20
Procesión este sábado en el barrio de San Cristovo
Procesión este sábado en el barrio de San Cristovo
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El barrio carballés de San Cristovo honra al patrón de los automovilistas este domingo 2 de agosto en su día grande, aunque en la víspera ya hubo actividades litúrgicas y lúdicas en el mismo lugar. Este sábado se honró a Nosa Señora da Boa Viaxe, con misa solemne y posterior procesión presidida por el párroco José García Gondar en las inmediaciones del templo. 

Por la noche estaba prevista verbena a cargo del  dúo Karamba, Traffic House y Rafa Astray.

El domingo es el día grande del San Cristovo, misa solemne a las 12.30 horas, y, a continuación, la tradicional procesión motorizada y bendición de vehículos a cargo de José García Gondar. En el mismo lugar habrá pulpada y churrascada con Pulpeira Taboada, que ofrecerá comida “a fartar” a todos los comensales.

Para animar la sesión vermú y el tardeo contarán con Laura Añón, Ángel Sevilla y JJ Compota, Toni Seijas, dj Frankstone, Rafa Astray y David Bermúdez.

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