Carballo calienta motores para el San Cristovo 

Procesión este sábado en el barrio de San Cristovo IG

El barrio carballés de San Cristovo honra al patrón de los automovilistas este domingo 2 de agosto en su día grande, aunque en la víspera ya hubo actividades litúrgicas y lúdicas en el mismo lugar. Este sábado se honró a Nosa Señora da Boa Viaxe, con misa solemne y posterior procesión presidida por el párroco José García Gondar en las inmediaciones del templo.

Por la noche estaba prevista verbena a cargo del dúo Karamba, Traffic House y Rafa Astray.

El domingo es el día grande del San Cristovo, misa solemne a las 12.30 horas, y, a continuación, la tradicional procesión motorizada y bendición de vehículos a cargo de José García Gondar. En el mismo lugar habrá pulpada y churrascada con Pulpeira Taboada, que ofrecerá comida “a fartar” a todos los comensales.

Para animar la sesión vermú y el tardeo contarán con Laura Añón, Ángel Sevilla y JJ Compota, Toni Seijas, dj Frankstone, Rafa Astray y David Bermúdez.