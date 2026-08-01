Carballo llama a la colaboración ciudadana para la donación de sangre en verano 

El autobús de ADOS en una de sus estancias en la Praza do Concello EC

La Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), en colaboración con el Concello de Carballo, movilizará su unidad móvil de donación a la localidad carballesa los próximos días 6, 7 y 8 de agosto. La iniciativa forma parte de la campaña especial 'Este verán doa sangue. Un alento de vida', que pretende sensibilizar a la población y mantener un nivel óptimo de reservas sanguíneas en los hospitales gallegos durante los meses estivales.

En verano es donde suele haber menos donaciones, a pesar de que los hospitales siguen necesitando de esta colaboración. En los centros hospitalarios gallegos se necesitan entre 400 y 500 donaciones diarias para atender a unas 2.800 urgencias, más de 800 intervenciones quirúrgicas y más de 1.600 atenciones en hospitales de día cada jornada.

A unidad móvil estará en la Praza do Concello de Carballo en el siguiente horario: Jueves 6 y viernes 7 de agosto, de mañana de 10.00 a 14.00 horas, y por la tarde, de 16.00 a 21.00 horas. El sábado 8 solo estará en horario de mañana, de 10.00 a 15.00 horas. Desde el Concello carballés hacen un llamamiento a la población para colaborar con esta iniciativa de forma altruista.

Recuerdan que cada donación de sangre permite obtener tres componentes fundamentales (glóbulos rojos, plasma y plaquetas) que pueden ayudar a mejorar la salud o salvar la vida de hasta tres personas. En total se prevé que en los meses de verano se atiendan en Galicia a más de 6.500 pacientes que requieren tratamientos con componentes sanguíneos.