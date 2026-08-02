Abre sus puertas el bar Collazo en la avenida de Negreira 10 del barrio carballés de A Milagrosa

Al frente del negocio está Pedro Collazo Costa Cedida

La hostelería de la comarca es un sector en constante renovación y desde el pasado fin de semana se cuenta con un nuevo establecimiento en el barrio carballés de A Milagrosa.

Se trata del café bar Collazo que está emplazado en la avenida de Negreira, 10, a la altura de la rotonda de A Milagrosa.

El negocio ocupa un inmueble que anteriormente funcionó como hamburguesería y al frente del mismo está el emprendedor Pedro Collazo Costa.

El establecimiento abre muy temprana al público, concretamente a las 6 de la mañana, con el fin de atender a todos aquellos trabajadores de la zona y que van de paso que no tienen tiempo de desayunar en sus casas.

La buena cocina del bar Collazo también se puede comprobar en su variada oferta de pinchos, tapas y raciones.

Durante el acto d presentación del negocio en sociedad, Pedro Collazo estuvo arropado por un buen número de amigos y familiares, que le desearon lo mejor para él y su proyecto.