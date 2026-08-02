Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Excelente acollida das propostas do programa 'Eu quero Razo-Baldaio'

As actividades continuarán durante todo o mes de agosto e os primeiros días de setembro

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
02/08/2026 18:25
Clases de yoga en la playa de Razo
Clases de ioga na praia de Razo
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O programa municipal de sensibilización ambiental e turismo consciente Eu quero Razo-Baldaio do Concello de Carballo pechou o seu primeiro mes cun balance moi positivo. As actividades desenvolvidas ao longo de xullo acadaron as 250 participacións, cunha elevada ocupación das prazas dispoñibles e numerosas convocatorias ao completo.

A resposta do público confirma a consolidación dun programa que, edición tras edición, amplía a súa diversidade e incorpora novas maneiras de coñecer, gozar e protexer o litoral carballés. Durante o primeiro mes combináronse a divulgación científica, a interpretación ambiental, a creación artística, a actividade física e o voluntariado, sempre cunha participación moi activa de persoas de diferentes idades.

O alcalde, Daniel Pérez, destacou que “a acollida do programa demostra que existe un interese crecente por coñecer mellor o noso patrimonio natural e por participar activamente na súa conservación. 'Eu quero Razo-Baldaio' ofrece alternativas de lecer respectuosas coa contorna e consegue implicar tanto a veciñanza como as persoas que nos visitan”.

Entre as principais novidades desta edición destacou a incorporación de actividades científicas da man do Grupo de Investigación en Cambio Ambiental e Paleobioloxía GRICA-BIOpast, da Universidade da Coruña, nos centros sociais de Imende e Lema. A aposta pola ciencia ten continuidade coa primeira edición de SolxCiencia, unha iniciativa complementaria que se desenvolve en establecementos de hostalaría. As dúas sesións celebradas en xullo reuniron a preto de 200 persoas entre Baldaio e Razo.

Estas propostas están enmarcadas na programación da Noite Europea das Persoas Investigadoras e forman parte do proxecto europeo Talento quilómetro cero (TALK0), co que o Concello de Carballo pretende democratizar o acceso ao coñecemento, promover o talento local e estimular as vocacións científicas.

Ioga na Praia

Tamén tiveron moi boa acollida as propostas relacionadas coa fauna, como a actividade sobre mamíferos mariños e asistencia a varamentos, a observación nocturna de avelaíñas ou a saída para coñecer a fauna e a flora das contornas dunares de Baldaio.

O programa volveu reservar un espazo destacado para a participación activa no coidado do litoral. O Tarugotón permitiu retirar residuos e restos de madeira das praias ao tempo que se concienciaba sobre os efectos do lixo mariño nos ecosistemas costeiros.

A arte tamén serviu como ferramenta de sensibilización a través de Contar o Mar, un obradoiro conducido por Laura Tova no que as persoas participantes transformaron as súas percepcións, texturas e emocións arredor do mar en creacións propias.

O concelleiro de Medio Ambiente, Miguel Vales, destacou a capacidade do programa para combinar aprendizaxe e intervención directa. “Queremos que as persoas participantes non sexan simples espectadoras. As actividades permiten observar, preguntar, experimentar e actuar. Esa implicación é fundamental para comprender o valor do litoral e a necesidade de protexelo”, indicou.

Unha das propostas con maior demanda foi o ioga na praia. As catro sesións celebradas durante o mes de xullo cubriron as prazas dispoñibles, consolidando unha actividade que une benestar, contacto coa natureza e respecto pola contorna.

Yoga en la playa de Baldaio
Ioga na praia de Baldaio
CC

A experiencia continuará os días 4, 6, 11 e 13 de agosto, alternando as praias de Razo e Pedra do Sal, e tamén están completas. A alta demanda confirma o interese por propostas que permiten gozar do litoral dunha maneira tranquila, saudable e compatible coa conservación dos espazos naturais.

A programación de 'Eu quero Razo-Baldaio' continuará durante todo o mes de agosto e os primeiros días de setembro. A vindeira cita é o día 5 cunha ruta interpretativa entre a praia e a marisma para coñecer os valores ecolóxicos da lagoa, das dunas e das zonas húmidas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Al frente del negocio está Pedro Collazo Costa

Abre sus puertas el bar Collazo en la avenida de Negreira 10 del barrio carballés de A Milagrosa
Redacción
Bendición de los vehículos este domingo en Carballo

La procesión de San Cristovo colapsa Carballo, con una participación multitudinaria
Redacción
Clases de yoga en la playa de Razo

Excelente acollida das propostas do programa 'Eu quero Razo-Baldaio'
Redacción
Procesión este sábado en el barrio de San Cristovo

Carballo calienta motores para el San Cristovo
Redacción