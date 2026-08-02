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Carballo

La procesión de San Cristovo colapsa Carballo, con una participación multitudinaria

Decenas de conductores participaron en la  procesión motorizada por las calles de la localidad 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
02/08/2026 20:58
Bendición de los vehículos este domingo en Carballo
Bendición de los vehículos este domingo en Carballo
Raúl López Molina
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El barrio carballés de San Cristovo celebró ayer su tradicional fiesta, con una participación masiva para honrar al patrón de los conductores. Decenas de vehículos de todo tipo participaron en la procesión por las calles de la localidad, con las imágenes del San Cristovo y de Nosa Señora da Boa Viaxe presidiendo la comitiva. 

Camiones, furgonetas, quads, motocicletas, tractores, turismos particulares... Toda una larga caravana, con paso lento y los sonoros bocinazos, que colapsaron la localidad por momentos. Tras la procesión se llevó a cabo la tradicional bendición individual de los vehículos, a cargo del párroco José García Gondar, que remató después de las 15.30 horas.

 Durante la homilía, García Gondar llamó a conducir con responsabilidad, respeto y paciencia, además de recordar al joven fallecido el sábado en el accidente en Cabana. También se llevó a cabo la bendición del cuadro de San Cristovo, donado por el pintor Santiago de la Herranz. 

La celebración litúrgica dio paso a una macrosesión vermú con la música de Laura Añón, Ángel Sevilla y JJ Compota, Toni Seijas, dj Frankstone, Rafa Astray y David Bermúdez. Y para saciar el estómago, pulpo, churrasco y carne ao caldeiro, además de postre, bebida y café, bajo carpa en el mismo barrio de San Cristovo.

Galería

Imágenes de la procesión motorizada de Carballo

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