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Carballo

Carballo licita la mejora del acceso a los lugares de A Igreixa y Casais, en la parroquia de Entrecruces

La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 103.482 euros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/08/2026 18:10
Unas pasadas obras en el municipio carballés
Cedida
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Carballo licita el proyecto de mejora integral de la vía que comunica la carretera provincial DP-1914 con los lugares de A Igrexa y Casais, en la parroquia de Entrecruces. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 103.482,39 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 18 de agosto.

El proyecto, cofinanciado con 85.525 euros por el fondo europeo Feader a través del plan estratégico de la PAC 2023-2027, se llevará a cabo en un tramo continuo de 685 metros, que conecta la DP-1914 con el núcleo de A Igrexia y continúa en dirección a Casais, dando también acceso a numerosas viviendas, explotaciones y parcelas agrícolas. 

La actuación permitirá ampliar el ancho de la vía a seis metros (ahora es de unos cuatro metros, según tramos). Posteriormente se extenderá una nueva capa de aglomerado en caliente de seis centímetros de espesor y también se hará la roza mecanizada de los márgenes y la reposición de los accesos y cierres que puedan verse afectados por las obras.

La obra incluye también la mejora del drenaje y se completará con la renovación de la señalización vertical y horizontal. 

“Non se trata unicamente de renovar o asfalto, senón de acometer unha actuación integral: ampliar a calzada, mellorar as cunetas e resolver os problemas de drenaxe que presenta actualmente a vía”, señala el edil de Obras e Servizos, Luis Lamas

Por su parte, el concejal de Contratación e Participación Veciñal, Ramón Varela, destacó que la intervención, además de mejorar de forma significativa la movilidad y seguridad de los residentes de la zona, también facilitará el acceso a las parcelas agrícolas, “e contribuirá, polo tanto, a reforzar os servizos públicos no rural”.

El proyecto prevé también la coordinación con la Diputación, dando que el inicio de la actuación conecta con la carretera provincial DP-1914, así como el retranqueo de los postes y elementos de la rede de telefonía que puedan resultar afectados.

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