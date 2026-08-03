Éxito de participación en los campamentos tecnológicos de Carballo

Los participantes en el segundo turno, recibiendo sus diplomas Cedida

Los campamentos tecnológicos de verano de Carballo están resultando todo un éxito, con los cuatro turnos ya completos. El Aula CeMIT cerró el pasado viernes el segundo turno de estos campamentos que organiza el Concello de Carballo, en el marco del proyecto de divulgación científica Talento km 0.

Casi 60 niños y niñas de entre 7 y 14 años disfrutan de esta iniciativa entre los meses de julio y agosto. Se trata de una oferta formativa diseñada para impulsar las vocaciones tecnológicas y el talento local, acercando a los menores al trabajo digital y el pensamiento computacional de una forma lúdica y práctica.

Con motivo de la clausura del segundo turno, en la que menores de 9 y 10 años trabajaron en la creación de videojuegos y en la programación con 'scratch', los participantes recibieron sus diplomas acreditativos. El acto contó con la presencia del edil de Innovación, Iván Andrade; la concejala de Educación, Mar Eirís; y la técnica responsables del Aula CeMIT, Milagros Antelo, además de la monitora de la actividad, Lidia Noelia Esmorís.

El tercer turno comenzó este lunes y se prolongará hasta el día 14. Está dirigido a menores de entre 11 y 12 años que se introducirán en el conceptos como el diseño 3D, la robótica con sensores y la inteligencia artificial.

El programa estival finalizará con el cuarto turno, 'Markers avanzados', dirigido a jóvenes de entre 13 y 14 años. Será del 17 al 28 de agosto y abordará la ciberseguridad y la creación de contenidos audiovisuales y web.