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Carballo

El Conservatorio carballés el plazo de inscripción para la prueba extraordinaria de acceso al Grao Elemental

Del 31 de agosto al 3 de septiembre

Redacción Carballo
04/08/2026 19:33
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Cartel promocional del CMUS
Cedida
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El Conservatorio Profesional de Música (CMUS) de Carballo ha anunciado la apertura del proceso para la prueba extraordinaria de acceso al primer curso de Grao Elemental correspondiente al curso 2026-2027. En este caso, el centro ofrece plazas en las especialidades de piano, trompeta y viola.

Las personas interesadas en realizar la prueba deben formalizar su inscripción del 31 de agosto al 3 de septiembre entregando la documentación en el Pazo da Cultura. La prueba será el 7 de septiembre, a las 17.00 horas, en el Aula CeMIT. Una vez superada la prueba, el plazo general de matrícula será los días 8 y 9 en las oficinas del Pazo.

Posteriormente, los días 14 y 15 de septiembre se procederá a la elección de horarios de instrumento. 

Por otro lado, el CMUS recuerda que todavía hay plazas disponibles para los cursos de iniciación I y II, dirigidos a niños nacidos en 2019 y 2020. Para más información, se puede contactar directamente con el centro en el teléfono 981 704 300 o dirigirse a las oficinas del Pazo da Cultura.

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