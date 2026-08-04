El Conservatorio carballés el plazo de inscripción para la prueba extraordinaria de acceso al Grao Elemental

Cartel promocional del CMUS Cedida

El Conservatorio Profesional de Música (CMUS) de Carballo ha anunciado la apertura del proceso para la prueba extraordinaria de acceso al primer curso de Grao Elemental correspondiente al curso 2026-2027. En este caso, el centro ofrece plazas en las especialidades de piano, trompeta y viola.

Las personas interesadas en realizar la prueba deben formalizar su inscripción del 31 de agosto al 3 de septiembre entregando la documentación en el Pazo da Cultura. La prueba será el 7 de septiembre, a las 17.00 horas, en el Aula CeMIT. Una vez superada la prueba, el plazo general de matrícula será los días 8 y 9 en las oficinas del Pazo.

Posteriormente, los días 14 y 15 de septiembre se procederá a la elección de horarios de instrumento.

Por otro lado, el CMUS recuerda que todavía hay plazas disponibles para los cursos de iniciación I y II, dirigidos a niños nacidos en 2019 y 2020. Para más información, se puede contactar directamente con el centro en el teléfono 981 704 300 o dirigirse a las oficinas del Pazo da Cultura.