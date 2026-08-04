Los mariscadores de Baldaio: "A campaña do 2027 está perdida"

La protesta de los vecinos y mariscadores exigiendo la apertura del canal de la ría Mar Casal

El estado de la laguna de Baldaio empeora día a día y los mariscadores siguen siendo el colectivo más afectado. "A campaña do 2027 está perdida", asegura el presidente de la asociación Fonte de Santa Helena, Alberto Sánchez, quien calcula que la prolongación del cierre del canal que comunica la laguna con el mar ha matado ya al 80% de las almejas y berberechos de la ría.

Es la segunda campaña en blanco que pasará la agrupación de mariscadores, después de que el año pasado el cierre del canal, que se prolongó durante seis meses, también achara por tierra toda la campaña y, con ellos, el sustento de varias familias.

Ahora, con el daño ya hecho, solo queda esperar a que el deterioro no se prolongue por más tiempo. Los mariscadores ya presentaron a la Consellería do Mar una nueva solicitud de apertura del canal, tal y como se acordó en la reunión a tres bandas que mantuvieron la semana pasada representantes del Concello de Carballo, Costa del Estado y la Consellería de Medio Ambiente para tratar sobre las soluciones a los problemas recurrentes de la laguna.

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No es la primera solicitud que hacen los mariscadores a la Consellería do Mar respecto al cierre del canal en los últimos tres meses. Hasta ahora la respuesta que recibieron es que no era competencia del departamento, sino de Medio Ambiente. No obstante, desde la dirección xeral de Patrimonio Natural se indicó que al existir una explotación marisquera, debía tramitarse a través de Mar. "Ao parecer non é competencia de ninguén, pero desde logo nosa non é", recuerda Sánchez, quien afirma que por el momento, siguen sin recibir ninguna respuesta.

Con respecto a la solución a los constantes taponamientos del canal, el presidente de la asociación de mariscadores indica que si bien la retirada de la arena es un alivio inmediato para la laguna, debe proponerse una actuación definitiva para que esta situación no se vuelva a repetir todos los años. "A ver o que queren facer", comenta.

Manifestación el viernes

Los mariscadores de Baldaio participarán el viernes en la manifestación convocada por los vecinos. La movilización tendrá lugar a las 20.30 horas, en las inmediaciones del puente de Baldaio.

Los convocantes defienden que la laguna atraviesa “unha auténtica emerxencia ambiental e sanitaria” y reclaman la apertura inmediata del canal, al tiempo que critican el intercambio de responsabilidades entre las distintas administraciones mientras el estado de la laguna continúa deteriorándose.