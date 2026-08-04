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Carballo

‘Sol x Ciencia’ clausura sus actividades del eclipse con 300 participantes

El día 7 cuatro investigadoras carballesas participarán en los campamentos de verano para fomentar las vocaciones STEM

Redacción Carballo
04/08/2026 15:40
Uno de los talleres que se celebró el lunes en el mercado de Carballo
Uno de los talleres que se celebró el lunes en el mercado de Carballo
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El programa 'Sol x Ciencia', impulsado por la Concejalía de Innovación del Concello de Carballo dentro del proyecto europeo Talento km0 (TALK0), cerró su ciclo de divulgación sobre el eclipse solar del próximo 12 de agosto con un balance de 300 participantes en las distintas actividades organizadas durante las últimas semanas.

La programación concluyó este lunes con dos talleres infantiles en los que una treintena de niños y niñas construyeron cajas estenopeicas para aprender a observar el eclipse de forma segura. Posteriormente, el director del Centro Astronómico Trevinca, Óscar Blanco Varela, ofreció en la cafetería Mercado la charla 'A eclipse da nosa vida', a la que asistieron más de 60 personas.

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El ciclo abordó el fenómeno desde disciplinas como la neurociencia, la oftalmología, la arqueoastronomía, la historia, las matemáticas, la mecánica celeste, la astronomía observacional y la astrofotografía. El concejal de Innovación, Iván Andrade, destacó la respuesta del público y aseguró que “superou todas as expectativas”, poniendo en valor el interés de la ciudadanía por la divulgación científica.

El proyecto continuará durante agosto con nuevas actividades. El día 7 cuatro investigadoras carballesas participarán en los campamentos de verano para fomentar las vocaciones STEM, mientras que el 13 de agosto la ingeniera Ana Cambón, controladora de misiones de la Agencia Espacial Europea (ESA), impartirá la conferencia 'De Carballo ao cosmos', acompañada por la investigadora de la UDC Uxía Fernández, que hablará sobre cambio climático y observación de la Tierra desde el espacio.

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