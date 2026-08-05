A Milagrosa presenta su cartel de las fiestas, obra de la ilustradora carballesa Laura Tova

Presentación del cartel de las fiestas de A Milagrosa a cargo de la comisión y la ilustradora Mar Casal

La ilustradora Laura Tova (Carballo, 1989) es la autora del cartel de las fiestas del barrio carballés de A Milagrosa, que se celebran del 4 al 6 de septiembre. La imagen de la virgen es la protagonista del cartel, siguiendo la tendencia de años anteriores.

“A miña proposta é unha virxe máis contemporánea e un pouco máis austera no exterior, pero máis profunda no interior”, apunta Laura Tova. Al hablar del interior la autora se refiere al corazón que figura en el centro de la imagen y del que “lle sae a fe, a esperanza ou as crenzas”.

La obra luce también “motivos naturais, que sempre acompañan as miñas ilustracións”. “No manto están sutilmente marcadas formas que foron facendo nas alfombras florais”, añade en relación a los tradicionales tapices que se elaboran para la festividad mariana. En cuanto a las flores, son veraniegas porque “sempre aportan máis luz”.

Laura Toba posa con el cartel de las fiestas Mar Casal

Laura Tova recibió las felicitaciones de la comisión de fiestas que preside Luis Barca Añón, y que este miércoles dio a conocer el cartel anunciador. Barca Añón destacó la apuesta que realizan desde la comisión por el talento local, siendo este el cuarto año consecutivo en el que un artista de Carballo elabora el cartel. Barca resaltó como los autores de los últimos cuatro años han coincidido en elegir para su obra la imagen de A Milagrosa, plasmada de diferentes formas. Laura Tova explicó que precisamente se fijó en los trabajos anteriores para “coller un pouco a personalidade das festas e a virxe ten que estar aquí”.

El resultado de este 2026 es una propuesta muy lograda que será tanto la imagen de los festejos como de la revista. Tanto la programación -de la que ha trascendido la presencia de la orquesta Los Satélites- como la revista se presentarán próximamente.

Torneo de fútbol

Uno de los actos de la programación de las fiestas es el torneo de fútbol de veteranos, que llega a la novena edición. Se trata de un cuadrangular que da cabida a equipos de la zona: Bergantiños, Sofán, Deportivo Carballo y Atlético Milagrosa, Será el 22 de agosto a las 17.00 horas en el campo de fútbol de O Carral, en Sofán.