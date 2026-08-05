Las alfombras florales inspirarán la nueva imagen de la pista deportiva del barrio de A Milagrosa

Las obras que está ejecutando el Concello en la pista deportiva del barrio de A Milagrosa Cedida

La pista deportiva de la plaza de A Milagrosa de Carballo estrenará en las próximas semanas una imagen completamente renovada inspirada en una de las tradiciones más representativas del barrio: las alfombras florales que cada año se elaboran durante sus fiestas en honor a la Virgen. El Concello acaba de iniciar una actuación integral valorada en 44.168 euros, con la previsión de que los trabajos concluyan antes de la celebración de las fiestas si las condiciones meteorológicas lo permiten.

La intervención permitirá recuperar una instalación muy utilizada por los vecinos, especialmente para la práctica recreativa del fútbol sala, aunque también constituye un espacio de encuentro para otras actividades sociales y festivas. Precisamente, durante las fiestas de A Milagrosa la pista sirve de soporte para la confección de las tradicionales alfombras florales.

O novo deseño conecta a pista cunha das tradicións máis singulares e queridas da Milagrosa Daniel Barreiro, concejal de Deportes

El proyecto contempla la retirada temporal del equipamiento deportivo, la eliminación de las capas deterioradas y el saneamiento completo de la base. Posteriormente se regularizará la superficie y se aplicará un nuevo sistema multicapa específico para instalaciones deportivas, rematado con el pintado de las líneas de juego.

Identidad propia

Más allá de la mejora funcional, el Concello apuesta por dotar al recinto de una identidad propia. El nuevo acabado incorporará un diseño geométrico y multicolor inspirado en las alfombras florales, mediante una combinación de diferentes tonalidades de verde, azul, amarillo y naranja que evocarán las composiciones ornamentales que cada verano transforman la plaza.

El concejal de Deportes, Daniel Barreiro, destacó que la actuación "permitirá recuperar unha instalación moi utilizada pola veciñanza e facelo cunha proposta que vai máis aló da mellora deportiva, porque o novo deseño conecta a pista cunha das tradicións máis singulares e queridas da Milagrosa, como son as alfombras florais".

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La actuación responde también a la necesidad de solucionar el importante deterioro que presentaba la superficie de juego. El desgaste acumulado dificultaba la práctica deportiva en condiciones adecuadas, por lo que el Concello optó por una renovación integral frente a las reparaciones puntuales realizadas en años anteriores.

Además de mejorar la estética, el nuevo pavimento incorporará las pendientes necesarias para favorecer la evacuación del agua y ofrecer mejores condiciones de adherencia y seguridad para los usuarios. La pista seguirá destinada al deporte escolar, entrenamientos y uso recreativo