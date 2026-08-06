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Carballo

Carballo pone a disposición de las entidades deportivas 25 instalaciones municipales 

El Concello cierra este jueves el plazo de reserva

Redacción Carballo
06/08/2026 20:41
Público siguiendo un partido en el pabellón Carballo Calero
Pabello Carballo Calero
Raúl López
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El Concello de Carballo cierre este jueves el plazo para que las entidades deportivas soliciten el uso de las instalaciones municipales para la temporada 2026-2027. El Concello pone a disposición del deporte carballés 25 instalaciones y más de 52.000 horas anuales para entrenamientos, competiciones, torneos y otros eventos. 

La convocatoria se ha realizado para garantizar una distribución equilibrada y eficiente de los equipamientos deportivos, atendiendo a las necesidades de las distintas entidades y favoreciendo la conciliación de los horarios de entrenamiento y competición entre los clubs y las diferentes disciplinas. 

El uso de las instalaciones será de septiembre de 2026 al junio de 2027. Según explica el Concello, se pone a disposición del tejido deportivo local un total de 1.072 horas semanales para entrenamientos (42.880 horas anuales) y otras 250 horas para partidos y eventos oficiales (10.000 horas al año).

Los 25 espacios deportivos son ocho pabellones (Vila de Noia, Carballo Calero, CEIP Fogar, Gándara-Sofán, San Luis Romero y Nétoma-Razo, junto a los IES Monte Neme y Parga Pondal), ocho campos de fútbol (los principales 1 y 2 de As Eiroas, los dos anexos y el campo de fútbol 8 de As Eiroas, junto a los campos de As Pedreiras y los dos principales de O Carral, en Sofán), dos piscinas (Vila de Noia y Carballo Calero), seis gimnasios escolares (en los CEIP Fogar, A Cristina, Bergantiños, San Luis Romero y el IES Parga Pondal) y la pista polideportiva de O Chorís.

Una vez finalizado el plazo, el Servizo Municipal de Deportes valorará las solicitudes y la elaboración del calendario de ocupación de las instalaciones.

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