Carballo pone a disposición de las entidades deportivas 25 instalaciones municipales
El Concello cierra este jueves el plazo de reserva
El Concello de Carballo cierre este jueves el plazo para que las entidades deportivas soliciten el uso de las instalaciones municipales para la temporada 2026-2027. El Concello pone a disposición del deporte carballés 25 instalaciones y más de 52.000 horas anuales para entrenamientos, competiciones, torneos y otros eventos.
La convocatoria se ha realizado para garantizar una distribución equilibrada y eficiente de los equipamientos deportivos, atendiendo a las necesidades de las distintas entidades y favoreciendo la conciliación de los horarios de entrenamiento y competición entre los clubs y las diferentes disciplinas.
El uso de las instalaciones será de septiembre de 2026 al junio de 2027. Según explica el Concello, se pone a disposición del tejido deportivo local un total de 1.072 horas semanales para entrenamientos (42.880 horas anuales) y otras 250 horas para partidos y eventos oficiales (10.000 horas al año).
Los 25 espacios deportivos son ocho pabellones (Vila de Noia, Carballo Calero, CEIP Fogar, Gándara-Sofán, San Luis Romero y Nétoma-Razo, junto a los IES Monte Neme y Parga Pondal), ocho campos de fútbol (los principales 1 y 2 de As Eiroas, los dos anexos y el campo de fútbol 8 de As Eiroas, junto a los campos de As Pedreiras y los dos principales de O Carral, en Sofán), dos piscinas (Vila de Noia y Carballo Calero), seis gimnasios escolares (en los CEIP Fogar, A Cristina, Bergantiños, San Luis Romero y el IES Parga Pondal) y la pista polideportiva de O Chorís.
Una vez finalizado el plazo, el Servizo Municipal de Deportes valorará las solicitudes y la elaboración del calendario de ocupación de las instalaciones.