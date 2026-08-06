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Carballo

El Concello de Carballo vigilará que haya una solución definitiva para la laguna de Baldaio

Este viernes analizará el protocolo remitido por la Xunta para la apertura inmediata del canal

A. Pérez Cavolo
06/08/2026 19:21
El agua y el olor del agua de la laguna ha espantado a los bañistas
El agua y el olor del agua de la laguna ha espantado a los bañistas
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El Concello de Carballo analizará este viernes el protocolo remitido por la Xunta para ejecutar la apertura urgente del canal de la laguna de Baldaio, un documento que llegó al Ayuntamiento a última hora de la mañana de este jueves y que será estudiado por los servicios técnicos y jurídicos municipales con el objetivo de agilizar su firma.

El alcalde, Daniel Pérez, mostró su satisfacción porque el documento recoja finalmente la apertura mecánica del canal, una medida que el gobierno local venía reclamando desde hace semanas para frenar el deterioro ambiental de la laguna.

“É unha boa nova que a Xunta recoñeza a urxencia dunha actuación que levamos semanas reclamando desde o Concello e que resulta imprescindible para frear a deterioración ambiental da lagoa e os prexuízos para a actividade marisqueira e para as familias e os negocios da contorna”, señaló el regidor.

Decenas de personas participan en la protesta para exigir a Medio Ambiente la reapertura del canal que conecta la laguna con el mar

La Xunta anuncia actuaciones inmediatas para la laguna de Baldaio

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Pérez reiteró además la disposición del Concello a colaborar en la ejecución de las actuaciones previstas dentro de sus competencias, especialmente en los aspectos operativos y logísticos contemplados en el protocolo.

Más allá de la actuación inmediata, el alcalde puso el foco en la necesidad de que el acuerdo sirva para alcanzar una solución estable para Baldaio. El protocolo contempla la creación de una comisión técnica integrada por la Xunta, el Concello de Carballo y la Demarcación de Costas del Estado, que dispondrá de seis meses para elaborar una propuesta global de gestión de las marismas.

Non podemos limitarnos a abrir a canle cada vez que volva quedar pechadaDaniel Pérez, alcalde de Carballo

El regidor avanzó que el Concello hará un seguimiento de ese calendario para evitar que la apertura del canal se convierta únicamente en una medida puntual.

“Non podemos limitarnos a abrir a canle cada vez que volva quedar pechada. A actuación inmediata é imprescindible, pero debe ir acompañada dunha planificación integral que garanta a conservación de Baldaio, a actividade marisqueira e unha xestión adecuada deste espazo natural a longo prazo”, concluyó Daniel Pérez.

De este modo, el Concello considera que la apertura urgente del canal debe ser el primer paso de una estrategia de gestión permanente que permita preservar el equilibrio ambiental de la laguna y garantizar tanto la actividad marisquera como la conservación de este espacio natural.

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