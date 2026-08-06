La Xunta anuncia actuaciones inmediatas para la laguna de Baldaio

Decenas de personas participan en la pasada protesta para exigir a Medio Ambiente la reapertura del canal que conecta la laguna con el mar Mar Casal

La Xunta acaba de anunciar que ejecutará actuaciones inmediatas en la laguna de Baldaio (Carballo) para solucionar el problema del cierre del canal y avanzar en la definición de una solución estable que garantice la conservación de este espacio natural y que compatibilice la protección ambiental con las actividades tradicionales vinculadas a este ecosistema, como es el marisqueo.

Las consellerías de Medio Ambiente e Cambio Climático y do Mar consensuaron una propuesta de protocolo de actuación que ya han trasladado al Concello de Carballo para su valoración y posible adhesión, para establecer un marco de colaboración entre todas las administraciones.

La principal actuación prevista "a corto plazo", según explica la Xunta, es la apertura del canal para devolverle su funcionalidad, favorecer la circulación del agua y restablecer la conexión ecológica entre la laguna y el medio marino. La apertura se llevará a cabo coincidiendo con la bajamar para aprovechar la propia dinámica de las mareas y favorecer la recuperación del intercambio natural del agua.

Además, durante los trabajos, se adoptarán medidas de seguridad y se limitará el tránsito de maquinaria a las áreas estrictamente necesarias para minimizar la afectación sobre los hábitats y las especies protegidas.

El protocolo de actuación propuesto por la Xunta establece que la Consellería do Mar aportará los medios materiales necesarios para ejecutar las actuaciones puntuales, de emergencia e inmediatas para corregir la situación hidrológica actual. Todo ello de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Consellería de Medio Ambiente, que coordinará y autorizará estas actuaciones.

En cuanto a la participación del Concello, sería en el marco de sus competencias sobre la gestión, conservación y ordenación de los bienes de uso público, así como de protección del medio ambiente urbano y de la salubridad pública. El protocolo establece que el Concello se encargará de colaborar y facilitar el desarrollo de los trabajos previstos.

La Xunta indica que la situación actual de Baldaio requiere una respuesta coordinada, ya que "la pérdida de conexión natural con el mar está provocando un importante deterioro de las condiciones ambientales".

Se busca recuperar la funcionalidad del canal y restablecer la conexión ecológica entre la laguna y el mar. Además de las actuaciones urgentes para abrir el canal, el protocolo de la Xunta quiere abordar el futuro de la laguna desde una perspectiva "integral y a largo plazo". Para ello, se prevé la creación de una comisión técnica de seguimiento, integrada por las consellerías de Medio Ambiente y Mar, así como el Concello de Carballo y la Demarcación de Costas do Estado. El objetivo de la comisión es compartir la información técnica disponible y colaborar en la elaboración de una propuesta global de intervención y gestión de la zona húmedo.

El futuro plan establecer las actuaciones necesarias para garantizar un estado de conservación favorable de los hábitats y de las especies, asegurar la continuidad de los aprovechamientos marisqueros tradicionales y propiciar un uso compatible y sostenible de este espacio, según explican desde la administración autonómica.

Implicación del Ministerio

De forma complementaria a esta propuesta de protocolo de actuación, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, se ha dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para solicitar su implicación en la recuperación de la laguna de Baldaio. Todo ello teniendo en cuenta que su situación actual no puede explicarse únicamente por procesos naturales, sino también "por distintas actuaciones realizadas a lo largo de las últimas décadas sobre el dominio público marítimo-terrestre".