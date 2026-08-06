Próximas visitas a Carballo de la ITV de turismos y vehículos agrícolas 

ITV AIG

La unidad móvil de la ITV visita el polígono de Bértoa (Carballo) en las próximas semanas. La ITV de vehículos ligeros estará del 11 al 28 de agosto, en horario de 9.00 a 13.30 horas. El 9 de septiembre también habrá servicio de 9.00 a 13.30 y de 15.15 a 18.00 horas, y el día 10 de septiembre tan solo en horario matinal.

En lo que respecta a la inspección de vehículos agrícolas y de servicios, la unidad móvil atenderá del 31 de agosto al 3 de septiembre de 9.00 a 13.30 y del 15.15 a 18.00 horas, en tanto que el 4 de septiembre solo atenderá por la mañana.

La unida móvil se instalará en el polígono de Bértoa, en el aparcamiento frente a Servizos Agrícolas Pose.