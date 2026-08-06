Sofía Espiñeira abrió en Sísamo un fin de semana de Ondas Culturais 

Concierto de Sofía Espiñeira, este jueves en el exterior de la iglesia de Sísamo Mar Casal

La programación de Ondas Culturais de Carballo ha abierto el mes de agosto con el concierto de Sofía Espiñeira este jueves en el atrio de la iglesia de Sísamo. La cita comenzó con una visita guiada sobre la historia de la parroquia a cargo del historiador Adrián García, para continuar desde las 20.30 horas con la música de Sofía Espiñeira.

La actuación forma parte del ciclo Sons de Aquí, una propuesta que une música, patrimonio y paisaje para ofrecer al público una experiencia cultural completa en espacios singulares del municipio carballés.

El público pudo disfrutar de los sonidos de raíz gallega y latinoamericana de Sofía Espiñeira, en un concierto de acceso libre.

El público, durante el concierto de Sofía Espiñeira Mar Casal

Familia Caamagno toma el relevo este viernes en el marco de la programación cultural. A las 22.30 horas ofrecerá un concierto en el palco exterior del cita está prevista para este venres día 7, ás 22.30 horas, no palco exterior del Pazo da Cultura. La banda de Sigüeiro celebra quince años de trayectoria presentando Disco Comarcal, su nuevo trabajo discográfico.

En este nuevo directo, el grupo se sube al escenario acompañado por la Orquestra do Quince, una formación integrada por cuatro instrumentistas de viento y un teclista.

Ambos conciertos de Ondas Culturais están patrocinados por la Diputación.