Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Sofía Espiñeira abrió en Sísamo un fin de semana de Ondas Culturais 

Este viernes es el turno para Familia Caamagno en el Pazo da Cultura carballés

Redacción Carballo
06/08/2026 21:30
Concierto Sofía Espiñeira en Sísamo (15)
Concierto de Sofía Espiñeira, este jueves en el exterior de la iglesia de Sísamo
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La programación de Ondas Culturais de Carballo ha abierto el mes de agosto con el concierto de Sofía Espiñeira este jueves en el atrio de la iglesia de Sísamo. La cita comenzó con una visita guiada sobre la historia de la parroquia a cargo del historiador Adrián García, para continuar desde las 20.30 horas con la música de Sofía Espiñeira.

La actuación forma parte del ciclo Sons de Aquí, una propuesta que une música, patrimonio y paisaje para ofrecer al público una experiencia cultural completa en espacios singulares del municipio carballés.

El público pudo disfrutar de los sonidos de raíz gallega y latinoamericana de Sofía Espiñeira, en un concierto de acceso libre.

Concierto Sofía Espiñeira en Sísamo (12)
El público, durante el concierto de Sofía Espiñeira
Mar Casal

Familia Caamagno toma el relevo este viernes en el marco de la programación cultural. A las 22.30 horas ofrecerá un concierto en el palco exterior del cita está prevista para este venres día 7, ás 22.30 horas, no palco exterior del Pazo da Cultura. La banda de Sigüeiro celebra quince años de trayectoria presentando Disco Comarcal, su nuevo trabajo discográfico.

En este nuevo directo, el grupo se sube al escenario acompañado por la Orquestra do Quince, una formación integrada por cuatro instrumentistas de viento y un teclista. 

Ambos conciertos de Ondas Culturais están patrocinados por la Diputación.

Concierto Sofía Espiñeira en Sísamo (2)
El historiador Adrián García, este jueves durante la visita guiada 
Mar Casal
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Concierto Sofía Espiñeira en Sísamo (15)

Sofía Espiñeira abrió en Sísamo un fin de semana de Ondas Culturais
redacción carballo
Público siguiendo un partido en el pabellón Carballo Calero

Carballo pone a disposición de las entidades deportivas 25 instalaciones municipales
redacción carballo
El agua y el olor del agua de la laguna ha espantado a los bañistas

El Concello de Carballo vigilará que haya una solución definitiva para la laguna de Baldaio
A. Pérez Cavolo
El ideal gallego

Próximas visitas a Carballo de la ITV de turismos y vehículos agrícolas
redacción carballo