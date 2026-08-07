Afaber organiza un taller de trapillo para trabajar la creatividad y la estimulación cognitiva

Uno de los obradoiros de Afaber Archivo

Afaber celebrará el próximo miércoles 12 de agosto un taller de trapillo dentro de las actividades programadas este mes para promover el envejecimiento activo. La propuesta permitirá a los participantes aprender a diseñar y tejer un cesto mientras trabajan capacidades como la motricidad fina, la atención y la creatividad.

La actividad se desarrollará entre las 10.00 y las 11.30 horas en el local de la asociación, situado en el lugar de Mirón número 24, en Bértoa, y será impartida por la educadora social de Afaber, Mónica Martínez.

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El taller constituye el segundo encuentro de la Escola de Verán que la entidad puso en marcha este mes de agosto. El programa combina actividades lúdicas con objetivos relacionados con el bienestar físico y emocional, la estimulación cognitiva y la participación social de las personas adultas.

Afaber pretende además que estas propuestas funcionen como espacios de encuentro que favorezcan las relaciones entre iguales y contribuyan a prevenir situaciones de soledad no deseada, al tiempo que ofrecen alternativas para una ocupación saludable del tiempo libre.

Las plazas para el taller de trapillo son limitadas. La participación tendrá un precio de cinco euros para las personas socias de Afaber y diez euros para las no socias.