Baldaio seguirá con la presión vecinal hasta que se ejecute la apertura del canal

Movilización en Baldaio, este viernes Mar Casal

La presión vecinal en Baldaio no se detendrá con el anuncio de la Xunta de que procederá a la apertura del canal que comunica la laguna con el mar. Así lo demostraron este viernes los vecinos de la localidad carballesa que se negaron a desconvocar la movilización y se dieron cita de nuevo en el puente de entrada a la laguna para exigir que la apertura se realice cuanto antes.

“Seguimos en pe de guerra en con máis forza ca nunca”, señalaron los participantes y defendieron “a presión da veciñanza é o a que move as cousas”.

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El anuncio del jueves de la Xunta había generado dudas sobre la continuidad de la protesta, pero las cientos de personas que se volvieron a dar cita en la ría demostró que los vecinos seguirán movilizados hasta que se ejecute la apertura del canal y, posiblemente, hasta que se dé una solución definitiva a un problema que se repite todos los años.

Movilización en Baldaio, este viernes Mar Casal

“Somos xente peleona e ata que non o vexamos cos nosos propios ollos, non nos cremos nada”, señalaron los convocantes.

Sin fecha concreta

Las dudas de los vecinos están motivadas en la falta de concreción. Lo cierto es que el jueves la Consellería de Medio Ambiente habló de una actuación inminente, pero no puso fecha. Solo informó sobre cómo se van a ejecutar los trabajos: con la bajamar para aprovechar la propia dinámica de las mareas. La Consellería do Mar aportará los medios materiales necesarios, mientras que Medio Ambiente coordinará y autorizará los trabajos. El Concello colaborará dentro de sus competencias en los aspectos necesarios para facilitar su ejecución.

Somos xente peleona e ata que non o vexamos cos nosos propios ollos, non nos cremos nada Vecinos de Baldaio

La Administración autonómica reconoce que la pérdida de la conexión natural con el mar está provocando un importante deterioro de las condiciones ambientales de Baldaio y plantea que la actuación urgente permita recuperar el intercambio de agua entre la laguna y el océano.

El Concello de Carballo recibió el protocolo a última hora de la mañana del jueves y sus servicios técnicos y jurídicos tienen previsto analizarlo este viernes con la intención de agilizar su firma.

La mirada puesta en la solución definitiva

La apertura, sin embargo, se plantea como una primera intervención. El protocolo prevé constituir una comisión técnica en la que participarán la Xunta, el Concello de Carballo y la Demarcación de Costas del Estado para elaborar en un plazo de seis meses una propuesta global de intervención y gestión de las marismas.

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El gobierno carballés ya ha avanzado que vigilará el cumplimiento de ese calendario para que la respuesta a la crisis actual no termine reducida a una actuación puntual.

Mientras las administraciones avanzan en ese proceso, los vecinos y mariscadores mantendrán la presión. Los vecinos consideran que el anuncio supone un avance, pero no dan por conseguido su objetivo hasta que las máquinas actúen y el agua vuelva a circular entre la laguna y el mar.